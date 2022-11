Após dizer que Espanha é a melhor da Copa, técnico quer enfrentar o Brasil

Luis disse que espera encarar a equipe de Tite na etapa anterior às semifinais, mas destacou que o favoritismo é da Seleção Brasileira

Um dia depois de dizer que a Espanha é a melhor seleção da Copa do Mundo, em uma live nas redes sociais, o técnico Luis Enrique afirmou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (30), que torce para enfrentar o Brasil nas quartas de final. “Tomara! Isso quer dizer que os dois terminaram como melhores do grupo e venceram seus jogos nas oitavas”, disse o espanhol.

O confronto pode acontecer caso os dois países fiquem com a primeira posição de suas respectivas chaves -o que se confirmará em caso de empate do Brasil com Camarões e vitória da Espanha diante do Japão- e ainda triunfarem nas oitavas de final.

Assim, Luis Enrique disse que espera encarar a equipe de Tite na etapa anterior às semifinais, mas destacou que o favoritismo é da Seleção Brasileira.

“O Brasil é uma potência Mundial. É o claro favorito em qualquer Mundial. Não importa se é no passado, agora ou no futuro, o Brasil sempre será o favorito, pois tem muita qualidade individual e coletiva, sabem claramente como jogam e são claros favoritos”, afirmou Luis Enrique.

Nesta terça, em uma live no Twitch, Luis Enrique apontou que seu time joga o melhor futebol da competição. A Espanha aplicou uma goleada por 7 a 0 contra a Costa Rica, e depois empatou com a Alemanha.

“Se há alguma seleção melhor que a Espanha? Futebolisticamente, não, claramente. Temos favoritas como a França e o Brasil, mas não surpreendem ninguém. Não tememos ninguém, jogamos recentemente contra a França e conseguimos ganhar o jogo”, disse o treinador.

Caso avance na liderança da chave, a Espanha teria pela frente o segundo colocado de uma chave que tem a Croácia em primeiro, seguido por Marrocos. Mas a Bélgica também briga por uma vaga.

O Brasil, por sua vez, pode encarar Uruguai, Gana ou Coreia, dependendo de como forem os resultados desta sexta-feira. A Seleção enfrentará Camarões para garantir a primeira colocação do Grupo G.