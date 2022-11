Lesões de tornozelo unem Neymar, Messi e Mbappé na Copa do Mundo

Nos últimos jogos pré-Mundial, o técnico do PSG chegou a falar para os jogadores que, caso quisessem, eles poderiam pedir para não jogar

Thiago Arantes

Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. O trio de ataque mais badalado do futebol mundial tem algo em comum na Copa do Mundo. No Qatar, os três astros do PSG sofrem com problemas na mesma parte do corpo: o tornozelo. Os três estavam em campo no dia 13 de novembro, em duelo contra o Auxerre pelo Campeonato Francês, apenas uma semana antes do jogo de abertura da Copa do Mundo.

Nos últimos jogos pré-Mundial, o técnico do PSG, Christophe Galtier, chegou a falar para os jogadores que, caso quisessem, eles poderiam pedir para não jogar. Os três astros não pediram. O PSG venceu por 5 a 0, com um gol de Mbappé, que esteve em campo durante os 90 minutos; Messi e Neymar saíram aos 30min da segunda etapa.

O argentino foi o primeiro a ligar o sinal de alerta, antes mesmo do início da competição. Às vésperas da estreia, contra a Arábia Saudita, uma imagem do tornozelo esquerdo de Messi, muito inchado, chamou a atenção. A lesão, sofrida no amistoso contra os Emirados Árabes, fez o craque treinar separado dos companheiros por dois dias.

Messi foi para a estreia, mesmo com o inchaço. Ele abriu o placar contra os sauditas em cobrança de pênalti, mas a Albiceleste levou a virada e perdeu por 2 a 1 para os sauditas, em uma das grandes zebras da história dos Mundiais.

Com a obrigação de vencer para manter boas chances de avançar às oitavas de final, Messi foi a campo diante do México ainda com dores. Foi dele o primeiro gol na vitória por 2 a 0. Nos últimos dias, o estado físico do camisa 10 parou de ser assunto; o que ganhou as páginas dos jornais argentinos foram as contas para a classificação no Grupo C.

Se Messi conseguiu superar o problema no tornozelo e disputar as partidas da Argentina, o mesmo não se pode dizer de Neymar. Caçado pelos defensores sérvios na estreia da seleção brasileira, ele sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito -além de um edema ósseo- e já ficou fora no duelo contra a Suíça; o retorno contra Camarões também já foi descartado.

O tornozelo de Neymar tornou-se a maior preocupação da seleção brasileira no Qatar. O jogador do PSG tem passado praticamente o dia inteiro em tratamento, com o uso de tecnologias para crioterapia e eletroterapia. A ideia é que ele fique disponível para entrar em campo nas oitavas de final, na próxima segunda-feira (5), caso o Brasil passe em primeiro lugar do grupo.

O time de Tite enfrentará Portugal, Uruguai, Gana ou Coreia do Sul. O Brasil tenta recuperar tanto Neymar quanto o também lesionado Danilo por “meios convencionais”, sem precisar apelar para métodos como a infiltração, em que o medicamento é colocado diretamente no local lesionado —essa medida, um tipo de Plano B, pode ser usada em situações mais críticas. Mbappé treina com proteção

Depois de Messi e Neymar, foi a vez de Mbappé fechar o trio. Durante o treino da seleção francesa às vésperas do duelo contra a Tunísia, ele apareceu com uma proteção no tornozelo esquerdo. Segundo informações da imprensa francesa, a lesão seria anterior ao início da Copa.

O astro da seleção francesa ficou fora do time titular contra a Tunísia, na última rodada da fase de grupos. O técnico Didier Deschamps optou por levar a campo um time reserva e cheio de jogadores em posições pouco convencionais. No ataque, os escalados foram Kingsley Coman e Randal Kolo Mouani.