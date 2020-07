Antetokounmpo brilha, mas Bucks perdem jogo final de preparação para volta da NBA

PUBLICIDADE

O Milwaukee Bucks, time com melhor campanha até a paralisação da temporada da NBA por causa da pandemia do novo coronavírus, terminou a preparação para a retomada da competição com uma derrota. Na noite desta segunda-feira, a franquia do Wisconsin foi batida pelo New Orleans Pelicans por 124 a 103, na “bolha” criada dentro do complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando.

Depois de vencer o San Antonio Spurs e o Sacramento Kings nas duas primeiras partidas pela pré-temporada da retomada da NBA, os Bucks tiveram um jogo sofrível coletivamente – cometeram nada menos que 21 desperdícios de bola. O único destaque foi, mais uma vez, o pivô grego Giannis Antetokounmpo, que anotou 30 pontos e pegou oito rebotes.

Pelos Pelicans, que ainda não contam em Orlando com o astro Zion Williamson – ele deixou a “bolha” na semana passada por problemas familiares e só será reintegrado ao time nesta quarta-feira -, os melhores foram Brandon Ingram, Jrue Holiday, Jaxson Hayes e JJ Redick, que anotaram 14, 14, 17 e 20 pontos respectivamente.

Um dos maiores concorrentes ao título junto com os Bucks, o Los Angeles Lakers encerrou a sua preparação com uma vitória. Mesmo sem a dupla LeBron James e Anthony Davis, poupados pela comissão técnica, a franquia da Califórnia, líder da Conferência Oeste, bateu o Washington Wizards por 123 a 116.

Sem os dois astros, os Lakers tiveram Alex Caruso, Dion Waiters e JR Smith inspirados em quadra com 17, 18 e 20 pontos, respectivamente, brilhando cada um à sua maneira. O primeiro ainda conseguiu três roubadas de bola e deu seis assistências. JR Smith teve um aproveitamento quase perfeito da linha de três pontos – seis acertos em sete tentativas. Nos Wizards, Rui Hachimura foi o cestinha com 19 pontos.

Em outros três jogos na rodada de segunda-feira, o Orlando Magic venceu o Denver Nuggets por 114 a 110, o Sacramento Kings bateu o Los Angeles Clippers, de Paul George e Kawhi Leonard, por 106 a 102 e o Utah Jazz ganhou do Brooklyn Nets por 112 a 107.

A pré-temporada da NBA será finalizada nesta terça-feira, com mais seis jogos. A retomada da liga após quase cinco meses de paralisação será nesta quinta com o duelo entre New Orleans Pelicans e Utah Jazz. Todos os jogos restantes da temporada serão disputados no complexo da Disney, de forma a tentar proteger equipes, atletas e demais funcionários da pandemia do novo coronavírus.

Estadão Conteúdo

