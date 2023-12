Aniversário de 1 ano da morte de Pelé rende homenagens pelo Brasil

Em memória a Pelé, vítima de um câncer de cólon, luzes verdes e amarelas vestiram ao fim da tarde o Cristo Redentor

Um ano após a morte de Pelé, várias homenagens foram vistas nesta sexta-feira (29) nas redes sociais e em cidades como Santos, onde o Rei iniciou sua carreira no futebol, e Rio de Janeiro, onde o Cristo Redentor foi iluminado com uma camisa ’10’ da Seleção.

Em memória a Pelé, falecido em 29 de dezembro de 2022 aos 82 anos, vítima de um câncer de cólon, luzes verdes e amarelas vestiram ao fim da tarde o Cristo Redentor.

A homenagem no Corcovado incluiu uma cerimônia que contou com uma mensagem escrita do papa Francisco e uma apresentação da orquestra sinfônica.

O eterno ’10’ da Seleção, único jogador a conquistar três Copas do Mundo, (1958, 1962, 1970) também foi homenageado nesta tarde com uma missa no museu dedicado a sua carreira, em Santos.

Nesta sexta-feira, Edinho, um dos sete filhos de Pelé, soltou uma dezena de balões brancos do meio de campo do estádio da Vila Belmiro, onde o ‘Rei’ jogou praticamente toda a carreira, segundo imagens divulgadas pelo Santos em suas redes sociais.

“Um ano sem Edson, pois Pelé é eterno. Sentimos sua falta todos os dias”, havia escrito mais cedo o clube, pelo qual Edson Arantes do Nascimento levantou a maioria dos seus troféus, incluindo seis Campeonatos Brasileiros, duas Copas Libertadores e dois Mundiais de Clubes.

O ex-jogador foi sepultado em um mausoléu da cidade que foi aberto para a visitação do público em maio e já recebeu milhares de fãs.

Perto do aniversário da partida de seu ídolo, no início de dezembro, o Santos foi rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão pela primeira vez em sua história centenária.

Uma cerimônia religiosa também foi realizada na cidade natal de Pelé, Três Corações, em Minas Gerais, na mesma igreja em que o ídolo foi batizado.

– Reconhecimento internacional –

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lembrou em nota do “maior de todos os tempos” e ressaltou seu “carisma e grandiosidade”.

Além disso, a CBF destacou que, após sua morte, houve estádios batizados em sua memória, sete deles fora do Brasil.

Vários monumentos em homenagem a Pelé foram inaugurados durante este ano, como a estátua no cais que leva seu nome no município de São Vicente, em São Paulo.

Por sua vez, a Fifa fez referência ao aniversário em suas redes: “Um ano desde que nos despedimos de uma lenda”, escreveu a entidade no X (antigo Twitter).

A vida de Pelé, autor de 1.282 gols, está documentada no Arquivo Público do Estado de São Paulo, que reúne vários registros históricos de jornais e outras imagens.

