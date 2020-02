Amanda Ribas tenta se manter invicta na capital

PUBLICIDADE 

Invicta no Ultimate Fighting Championship (UFC) com duas vitórias, a brasileira da divisão peso-palha (até 52kg), Amanda Ribas, 26 anos, irá enfrentar a canadense Randa Markos no UFC Brasília, em 14 de março deste ano, após a estadunidense Paige VanZant lesionar o braço.

Amanda contou ao Jornal de Brasília que a rival mudou, mas o objetivo continua sendo sair do octógono com a terceira vitória no UFC. “Mudou a adversária, mas a estratégia segue a mesma, sigo muito focada. Eu queria muito lutar com a Paige e vou continuar querendo enfrentá-la no futuro. Mas estou muito focada para enfrentar a Randa. Já estou, inclusive, nos Estados Unidos treinando para esse confronto”, comenta.

Com oito vitórias e apenas uma derrota na carreira, Amanda Ribas se define como agressiva no octógono, onde ela teve a maioria das vitórias por nocautes e finalizações. Já a oponente, Randa Markos, possui dez vitórias, sete derrotas e um empate técnico no cartel. Pelo UFC, a norte-americana ganhou seis lutas.

Para a brasileira, “a Randa ganhou lutas por finalizações, mas ela também tem muitos empates e vitórias por decisão (dos juízes) no cartel. Ela é muito estratégica e eu vou tentar não cair no jogo dela. Quero ir para a trocação, sentir a luta, e acho que pode vir um nocaute aí”, analisa a lutadora, que estará presente no UFC Brasília.

Mineira de Varginha (MG), ela quer aproveitar o apoio da torcida brasiliense para ter o braço levantado ao fim da luta. “Eu amo lutar com a torcida a favor. Mas quando ela está contra, apenas finjo que os gritos, na verdade, são em apoio a mim. Vou amar ter a torcida ao meu favor. Acho que isso faz a gente se dedicar ainda mais. E quando eu entro no octógono, eu entro para ser feliz”, projeta.

A relação com a capital federal vem desde quando lutou judô em Brasília. “Lembro que adorei a recepção e fiquei impressionada como é tudo muito organizado. Eu espero que a mineirada esteja toda por lá. Vai ser a primeira vez que luto no Brasil pelo UFC e vai ser muito bom contar com esse apoio”, diz a peso-palha do Ultimate.