Agenda das Olimpíadas de Inverno: veja os destaques de Pequim-2022

Com dez atletas do país em ação e muitas estrelas internacionais, Pequim-2022 terá várias disputas durante as próximas semanas

A partir desta quarta-feira (2) e até o dia 20 de fevereiro, os Jogos Olímpicos de Inverno farão parte das noites, madrugadas e manhãs na programação esportiva brasileira.

Com dez atletas do país em ação e muitas estrelas internacionais, Pequim-2022 terá várias disputas interessantes espalhadas pelas próximas semanas. A ação começa pelas duplas mistas do curling, antes mesmo da cerimônia de abertura, no dia 4.

A reportagem preparou um guia com os principais eventos de cada dia dos Jogos, que terão transmissão da TV Globo, do SporTV e do site Olympics.com. Os horários apontados abaixo são sempre os de Brasília.

2 de fevereiro

Os Jogos começam com quatro partidas de duplas mistas do curling, às 9h05. Destaque para o duelo entre Grã-Bretanha e Suécia, que reúne campeões e terceiros colocados do último Mundial, respectivamente. O antigo Cubo d’Água da natação nas Olimpíadas de 2008 agora virou o Cubo de Gelo.

3 de fevereiro

Primeira brasileira a competir em Pequim-2022, Sabrina Cass faz sua estreia olímpica aos 19 anos. A esquiadora campeã mundial juvenil nasceu nos EUA e recentemente passou a defender o Brasil, país de origem de sua mãe. Ela disputa a classificação no moguls, prova do esqui estilo livre, a partir das 7h.

Sabrina Cass treina na pista oficial de Pequim-2022 para participar do moguls Alexandre Castello Branco – 1º.fev.22/COB Sabrina posa para a foto em frente a

4 de fevereiro

A cerimônia de abertura começa às 9h e promete ser mais curta que o habitual, com duração de até 100 minutos. O diretor, Zhang Yimou, é o mesmo que comandou a impressionante inauguração dos Jogos de Verão de 2008, também realizada no estádio conhecido como Ninho do Pássaro. Assim como nos Jogos de Tóquio em 2021, o evento foi reduzido em número de participantes por causa da pandemia. Os porta-bandeiras do Brasil são Edson Bindilatti, 42, e Jaqueline Mourão, 46, ambos em sua quinta participação nos Jogos de Inverno.

5 de fevereiro

O primeiro dia com a agenda cheia de competições tem entrega de medalhas em seis modalidades: esqui cross-country, biatlo, esqui estilo livre, patinação de velocidade, patinação de velocidade em pista curta e salto de esqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

6 de fevereiro

Ainda na noite anterior do Brasil, às 22h30, a norte-americana Jamie Anderson busca um inédito terceiro ouro consecutivo no snowboard slopestyle.

O brasileiro Manex Silva, 19, faz sua estreia olímpica no esqui-cross country, na prova do esquiatlo, às 4h. O dia tem mais uma etapa de classificação e as finais femininas do moguls, de Sabrina Cass, a partir das 7h.

7 de fevereiro

As primeiras medalhas da patinação artística saem no evento por equipes, à 0h35.

A bicampeã olímpica Mikaela Shiffrin pode conquistar sua primeira medalha em Pequim-2022 no slalom gigante do esqui alpino, às 2h45. A norte-americana deve travar um duelo contra a eslovaca Petra Vlhová.

8 de fevereiro

Candidata a sensação em Pequim-2022, a chinesa Eileen Gu, 18, mira sua primeira medalha no esqui estilo livre big air, a partir das 23h da noite anterior brasileira.

As disputas pelo bronze e pelo ouro nas duplas mistas do curling ocorrem às 3h05 e 9h05, respectivamente.

No esqui cross-country, as brasileiras Jaqueline Mourão e Eduarda Ribera, 17, competem na prova sprint a partir das 5h. A disputa masculina, com Manex Silva, começa às 5h50.

9 de fevereiro

Mikaela Shiffrin e Petra Vlhová devem travar mais um duelo no slalom do esqui alpino, às 2h45.

O snowboard cross feminino é a prova na qual o Brasil teve sua melhor participação da história nos Jogos, o nono lugar de Isabel Clark, em 2006. Desta vez, o país não tem representantes, mas a imprevisibilidade da corrida a torna uma ótima atração. A fase final das disputas começa às 3h30.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

10 de fevereiro

Um dos eventos mais aguardados de Pequim-2022 é a final masculina da patinação artística. O programa longo, com início às 22h30 da noite anterior do Brasil, define quem levará a melhor no duelo entre o japonês bicampeão olímpico Yuzuru Hanyu e o americano tricampeão mundial Nathan Chen.

Jaqueline Mourão e Eduarda Ribera competem nos 10 km estilo clássico do esqui cross-country às 4h.

11 de fevereiro

O norte-americano Shaun White, 35, é uma das maiores estrelas da história dos esportes de inverno. Ele almeja em Pequim sua quarta medalha de ouro no snowboard halfpipe, mas é cada vez mais ameaçado por rivais de novas gerações. A final começa às 22h30 da noite anterior.

No mesmo horário, a brasileira Nicole Silveira, 27, faz a sua primeira descida na pista do skeleton. Manex Silva disputa os 15 km estilo clássico do esqui cross-country às 4h.

12 de fevereiro

Nicole retorna à pista para as suas últimas descidas no skeleton, às 9h20. A atleta está bem cotada para ter o melhor resultado do Brasil em Pequim-2022 e sonha com uma colocação entre as dez primeiras.

13 de fevereiro

Com início às 22h30 da noite anterior, o bobsled vê a sua primeira disputa olímpica do monobob, prova individual que estreia apenas para mulheres.

O brasileiro Michel Macedo, 23, vai para a sua segunda participação olímpica no esqui alpino. A final do slalom gigante é disputada às 2h45.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

14 de fevereiro

A noite do dia anterior no Brasil tem a expectativa pela segunda final de Eileen Gu, no esqui estilo livre slopestyle a partir das 22h30.

O Brasil estreia no bobsled na prova de duplas masculinas, a princípio com Edson Bindilatti e Edson Martins, às 9h05.

15 de fevereiro

As finais do plástico snowboard big air ocorrem às 22h30 (feminina) da noite anterior do Brasil e às 2h (masculina).

A quarta e última descida das duplas do bobsled, com medalhas em jogo, está marcada para as 10h50.

16 de fevereiro

Três esquiadores brasileiros competem pela última vez em Pequim-2022. No esqui alpino, Michel Macedo participa do slalom a partir das 23h15, ainda no dia 15 do Brasil. Às 6h, começa o sprint por equipes femininas no esqui cross-country. Pela primeira vez, o Brasil está representado na prova em dupla, com Jaqueline Mourão e Eduarda Ribera.

A patinação de velocidade em pista curta promete emoções com o revezamento masculino às 9h44. A China, prata em 2018, quer revanche em casa diante da Hungria, atual campeã olímpica e com dois atletas de ascendência chinesa no time.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

17 de fevereiro

Com o fim do evento já próximo, várias disputas de medalhas são aguardadas nos esportes mais populares do programa.

A final feminina do hóquei no gelo, à 1h10, pode ser mais uma disputa entre os rivais EUA e Canadá, como em 5 dos 6 torneios olímpicos realizados até hoje.

As medalhas da patinação artística feminina, provavelmente dominadas pelas russas, são disputadas no programa longo às 7h.

Os torneios por equipes do curling chegam às fases eliminatórias. As semifinais masculinas acontecem às 9h05.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

18 de fevereiro

A final do esqui estilo livre halfpipe, a partir das 22h30 da noite anterior brasileira, deve marcar a última participação de Eileen Gu nos Jogos de Pequim-2022.

As semifinais masculinas do hóquei acontecem à 1h10 e às 10h10.

O curling tem mais um dia de eventos decisivos, com a disputa masculina pelo bronze às 3h05 e as semifinais femininas às 9h05.

19 de fevereiro

O quarteto brasileiro do bobsled, com Edson Bindilatti, Edson Martins, Erick Vianna e Rafael Souza (além de Jefferson Sabino na reserva), desce a pista pela primeira vez às 22h30 do dia 18 no Brasil.

Manex Silva compete na sua última prova em Pequim-2022, os exigentes 50 km com largada em massa do esqui cross-country, às 3h.

O curling conhece seus campeões masculinos às 3h05 e as mulheres medalhistas de bronze às 9h05. As últimas medalhas da patinação artística são distribuídas no programa longo do evento em pares, às 8h. No hóquei, os homens disputam a medalha de bronze às 10h10.

20 de fevereiro

O último dia dos Jogos ainda reserva emoções. A decisão da medalha de ouro no torneio feminino de curling acontece às 22h05 da noite anterior brasileira.

O Brasil tenta marcar presença na final do quarteto do bobsled, à 0h20.

À 1h10 é a vez da grande decisão do hóquei. Sem as estrelas da NHL (liga da América do Norte), os russos são fortes candidatos a defenderem seu título, mas americanos e canadenses querem desafiá-los.

A última prova do programa são os 30 km com largada em massa do esqui cross-country para as mulheres, às 3h30, sem brasileiras.

A cerimônia de encerramento está marcada para as 9h.