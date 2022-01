Brasil tem 1º caso de Covid na delegação das Olimpíadas de Inverno de Pequim

O atleta permanecerá isolado, sob a supervisão do departamento médico do COB, até apresentar dois testes negativos consecutivos em um intervalo de 24 horas

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) comunicou neste domingo (30) o primeiro caso de Covid-19 na delegação brasileira que está em Pequim para os Jogos de Inverno. O atleta Erick Vianna, 29, da equipe de bobsled, teve um teste positivo para o novo coronavírus no sábado (29), logo que desembarcou na capital chinesa.

Depois de realizar um novo teste neste domingo, o diagnóstico foi confirmado. Erick está assintomático e já cumpre isolamento em um hotel, conforme prevê os protocolos estabelecidos pelo Comitê Organizador Pequim 2022.

O atleta permanecerá isolado, sob a supervisão do departamento médico do COB, até apresentar dois testes negativos consecutivos em um intervalo de 24 horas.

De acordo com o comitê, o esportista também havia tido teste positivo no começo do mês, quando estava no Brasil.

Os outros integrantes da equipe brasileira de bobsled estão liberados para treinar normalmente. A categoria com o trenó de duas pessoas terá a primeira competição no dia 14 de fevereiro. Já a prova do quarteto será no dia 19.

A equipe brasileira é formada por Edson Bindilatti, Edson Martins, Rafael Souza, Jefferson Sabino, além de Erick. Sabino a princípio foi convocado como reserva justamente para imprevistos.

Trinta e quatro novas infecções por Covid-19 foram detectadas entre pessoas relacionadas aos Jogos, de acordo com o comitê organizador. Desses, 13 são atletas ou oficiais de equipe com teste positivo após chegarem ao país no sábado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Do total de infectados, 23 estavam entre as novas chegadas ao aeroporto, enquanto 11 eram pessoas que já estavam na bolha do “circuito fechado”, que separa as pessoas ligadas ao evento da população em geral para tentar conter a propagação de infecções.