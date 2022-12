A Copa do Mundo chega à reta final

O jogo que abre a nova fase é exatamente o da Seleção Brasileira, que volta a entrar em campo na sexta-feira (9), às 12h, contra a Croácia

Foram 17 dias seguidos de jogos na Copa do Mundo, que estreou no dia 20 de novembro com o show de abertura e o jogo entre Catar e Equador. Desde então, até os menos adeptos ao futebol se acostumaram a ligar a TV e passar o dia vendo jogos de países que mal sabem onde ficam.

Esta quarta-feira (7) será o primeiro dia sem jogos desde que o Mundial começou. Ontem foram definidos os últimos classificados para as quartas de final, que terão alguns duelos interessantes.

Croácia x Brasil

Holanda x Argentina

Marrocos x Portugal

Inglaterra x França

O jogo que abre a nova fase é exatamente o da Seleção Brasileira, que volta a entrar em campo na sexta-feira (9), às 12h, contra a atual vice-campeã da competição. No mesmo dia, às 16h, tem o confronto entre Holanda e Argentina, que estão na chave do Brasil.

Já no sábado fecham as quartas de final Marrocos x Portugal e Inglaterra x França. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação, e caso persista, para os pênaltis.

Os classificados para a semifinal jogarão na terça e na quarta da semana que vem em busca da tão sonhada vaga na final, que acontece no domingo (18).