7 motivos para escolher o boxe como esporte e preparar o corpo para o verão!

forma rápida, além de trabalhar diferentes grupos musculares

O verão se aproxima e o período para conquistar um corpo mais tonificado e livre das gorduras, que tanto incomodam e trazem desconforto a homens e mulheres, está mais curto e, com isso, aumenta a procura por atividades físicas que ajudem no processo.

Muitos não se adaptam à rotina da musculação e buscam por outras modalidades, como esportes ou atividades artísticas e marciais, para que consigam atingir seus objetivos e, assim, conseguirem aproveitar a estação mais quente do ano com mais autoestima e confiança. Além de poderem aproveitar, sem preocupações, as delícias gastronômicas das festas de final do ano.

Um esporte que tem ganhado inúmeros novos adeptos, é o boxe! O aumento na procura se dá pelos seus diversos benefícios para o corpo e mente. Mulheres são a maioria e buscam, no esporte, o desenvolvimento de habilidades proporcionado por ele.

O aumento na capacidade de tomada de decisões, consciência e inteligência emocional, e, claro, o aumento na capacidade de defesa pessoal, são os principais pontos quem encantam o público feminino. No Google, a procura pelo termo – boxe feminino – cresceu 43%, em 2020, comparado ao ano anterior.

As aulas de boxe são de alta intensidade e, por isso, ajudam na queima calórica de forma rápida, além de trabalhar diferentes grupos musculares ao mesmo tempo. Costas, peitoral, ombros e tríceps são as regiões mais trabalhadas. O fortalecimento do abdômen e da lombar, proporciona a correção postural e de desvios na coluna.

E não é só isso!

No boxe, os praticantes são incentivados a superarem desafios em um sistema tecnológico de pontuação, misturando exercícios aeróbicos, principais fundamentos do boxe e exercícios funcionais.

Até mesmo na parte profissional, o boxe pode contribuir de diversas maneiras, como explica o professor Eduardo Marques, da Bodytech Sudoeste, em Brasília. “O esporte vai te ensinar o tempo todo sobre gestão. Gestão das emoções, da energia, do cansaço, dos impulsos, da intensidade, assim como seu negócio exige de você! Viver esse treino de gestão prática, levará importantes aprendizados para o ambiente corporativo, empresa ou trabalho”.

Confira 7 benefícios proporcionados pelo boxe:

35 minutos que farão a diferença no seu verão: Um mix de movimentos e golpes da luta, unidos ao funcional, que irão ajudar no emagrecimento e condicionamento físico. Por aula, é possível perder cerca de 600 a 1000 calorias.

Aumento na resistência cardiorrespiratória e condicionamento físico: Por se tratar de uma atividade aeróbica, o boxe mantém os batimentos cardíacos acelerados, favorecendo, dessa forma, alta na taxa de bombeamento do sangue e respirações mais profundas, que melhoram todo o sistema respiratório.

Autoconhecimento: A prática da atividade do boxe fará você desenvolver algo tão importante nos dias de hoje – o autoconhecimento. Você irá desenvolver uma autoconsciência corporal, permitindo que você entenda a si, seus limites, suas forças e fraquezas, assim como suas emoções.

Aumenta a resistência e a força: Movimentos repetitivos realizados em pequenos circuitos que misturam golpes de boxe e treino funcional, garante o ganho de força e resistência. Além disso, os golpes ensinados melhoram a flexibilidade e coordenação motora.

Aos que gostam da social: Um local que vai permitir socializar, construir novas amizades que irão durar mais que um verão.

É um esporte democrático: Todas as pessoas, e em qualquer idade, pode praticar o boxe. É necessário que se faça uma avaliação médica antes e, caso não queira cuidar do seu reflexo motor e resistência, além de flexibilidade e mobilidade corporal, o boxe não é para você