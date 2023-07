6ª edição da Meia Maratona da Chapada dos Veadeiros

A prova terá largada em um dos principais pontos turísticos da Chapada dos Veadeiros

A prova terá largada em um dos principais pontos turísticos da Chapada dos Veadeiros, o Morro da Baleia, e chegada na mística cidade de Alto Paraíso, no dia 29 de julho, às 16h

A Chapada dos Veadeiros é destino de centenas de turistas de todo o Brasil mensalmente. Os amantes da natureza e da prática de esportes se encantam com as belezas naturais do local. No dia 29 de julho, a Chapada torna-se cenário de uma tradicional corrida: a Meia Maratona da Chapada. A sexta edição da competição que desembarca em Alto Paraíso de Goiás é considerada uma prova “dura”, de alto nível técnico em função de sua altimetria, clima e horário de largada (16h). Possui percurso de 21 km, quase que totalmente no asfalto e pode ser percorrido nas categorias Solo ou Duplas.

A Meia Maratona da Chapada traz no start list atletas renomados profissionais e amadores de Brasília e do Brasil. No destaque feminino, a atleta da Seleção Brasileira de Ultramatona e tri tricampeã da prova, Helen Deluque é uma das favoritas. No start feminino, a triatleta profissional, treinadora e atual campeã da prova, Nayara Luniere e Nubia Pelicano – atleta com índice para Boston – prometem tornar a competição acirrada.

No Masculino, os holofotes se voltam para o triatleta profissional, corredor do Circuito Mundial de Ironman, Vini Canhedo. No start list masculino, o atleta da terra dos Calungas, Cavalcante, e atual campeão da prova, Vanilson Gomes, confirmou sua participação.

O evento é considerado pelos próprios atletas como a meia maratona mais “good vibes” do Brasil por ser sediada na mística Chapada dos Veadeiros – terras dos cristais, das aparições alienígenas, da natureza exuberante e das cachoeiras.

Além dos atletas, equipes e assessorias esportivas, o evento recebe familiares dos participantes, autoridades e artistas locais, fomenta esporte e turismo na região. Após a premiação, o evento continua nos pós prova, em uma animada confraternização, com banda de rock ao vivo, open bar e open food de massas na Vendinha 1961 – uma das principais casas de Alto Paraíso.

Serviço: 6ª Meia Maratona da Chapada dos Veadeiros

Data: 29 de julho de 2023

Horário: 16h

Largada: Jardim de Maytrea

Chegada: Alto paraíso de Goiás

Informações: 61 99559-1090

Realização: Cerrado Adventure

Apoio: Saga Jeep, Corona, Rádio Transamérica, Lojas Free Corner, Cachoeira dos Cristais