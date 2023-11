Um espaço para conectar Brasília com arquitetura, design e cultura

Inspirado pela rica tradição arquitetônica de Brasília e ciente da crescente demanda por opções de decoração na cidade, o projeto do Casapark tomou form

O vencedor do prêmio Top of Mind na categoria Shopping de Decoração deste ano foi o Casapark. Este reconhecimento reflete a dedicação contínua do empreendimento em oferecer um espaço que não só atenda às necessidades de seus clientes, mas também promova um estilo de vida baseado em design, conforto e bem-estar.

Inspirado pela rica tradição arquitetônica de Brasília e ciente da crescente demanda por opções de decoração na cidade, o projeto do Casapark tomou forma. Inaugurado em 3 de agosto de 2000, com arquitetura concebida por André Sá, o shopping se estabeleceu no Park Sul, no coração da expansão habitacional de alto padrão da capital brasileira.

O Casapark acredita que o mundo da arquitetura e decoração está intrinsecamente ligado ao bem-estar. Por essa razão, o shopping vai além de oferecer uma variedade de lojas de decoração e design, agregando serviços e ações de entretenimento. Entre esses serviços estão operações gastronômicas que proporcionam experiências culinárias memoráveis, salas de cinema, eventos e uma programação cultural diversificada.

O Casapark abriga 76 lojas, que incluem marcas exclusivas e multimarcas. Essas lojas oferecem uma ampla gama de produtos, como mobiliário, acessórios, móveis planejados, artigos para cama, mesa, banho, cozinha e arte. Entre as marcas renomadas presentes estão a Breton, Dular, Florense, Franccinno, Líder Interiores, Mainline, Natuzzi, Tidelli, Tok & Stok, Tool Box e Trussardi, bem como multimarcas como Hill House/Jader Almeida e Spazzio Interni.

O shopping tem o compromisso de disseminar cultura e arte, proporcionando uma experiência completa para seus visitantes. Além das opções de compras, o Casapark tem restaurantes, cafés, lanchonetes e quiosques que atendem a diversos gostos culinários. Além disso, oferece o Espaço Itaú de Cinema, pet shop, loja colaborativa, salão de beleza, barbearia e serviços bancários.

Com duas décadas de dedicação ao mercado local e regional, o Casapark solidificou sua posição como uma referência para aqueles que buscam variedade, qualidade e design nacional e internacional no mundo da decoração.