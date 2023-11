Referência em transformar vidas por meio da educação profissional

O Senac-DF integra o Sistema Fecomércio-DF, que inclui ainda a Federação do Comércio do Distrito Federal, o Sesc-DF e o Instituto Fecomércio

Formar mão de obra qualificada para os setores de comércio, serviços, turismo e saúde e oferecer educação profissional de excelência para todos. Essa é a missão do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Distrito Federal (Senac-DF). A instituição iniciou suas atividades em Brasília em 1967. De caráter privado, contribui para a superação dos problemas sociais e econômicos do País por meio da educação. É mantido pelas empresas desses setores, que destinam uma contribuição compulsória para manter esse trabalho em andamento.

O Senac-DF integra o Sistema Fecomércio-DF, que inclui ainda a Federação do Comércio do Distrito Federal, o Sesc-DF e o Instituto Fecomércio. “Queremos marcar o Distrito Federal com a qualidade Senac e contribuir para que continuemos sendo o melhor local para se viver no Brasil, com o maior PIB per capita do País, com alta empregabilidade e com pessoas comprometidas com o progresso”, destaca o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.

O Senac-DF oferece à população cursos técnicos e de formação inicial e continuada, tendo alcançado mais de 1,2 milhão de alunos matriculados desde sua inauguração no Distrito Federal. Com a criação da Faculdade de Tecnologia e Inovação, hoje na 913 Sul, passou a disponibilizar também cursos de graduação tecnológica e pós-graduação.

A instituição oferece mais de 300 cursos nos níveis básico, técnico e tecnológico. As áreas de atuação são: beleza, comércio, comunicação, gastronomia, moda, gestão, design, saúde, segurança e tecnologia da informação. A sede administrativa está localizada na 712/912 Norte. A instituição possui ainda as seguintes unidades: Jessé Freire (SCS), Jó Rufino e Carlos Aguiar (Taguatinga), Talal Abu-Allan (Ceilândia), Joaquim Loiola (Gama), Sobradinho e Antônio Matias (903 Sul), que abrange Saúde e Segurança; e Gastronomia e Turismo.

Nas regiões administrativas onde não possui Centro de Educação Profissional, o Senac-DF atua com polos em parceria com outras instituições ou via Ações Móveis, que são as carretas institucionais. A gestão atual tem como meta, até 2026, estar presente em todas as regiões do DF. “Queremos avançar, reformando e construindo nossas unidades, adquirindo equipamentos de ponta, motivando nossos colaboradores e instrutores para entregarem o melhor dentro e fora das salas de aula”, ressalta o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa.

A região leste do DF conta com o Senac São Sebastião, inaugurado no dia 17 de outubro, na Administração da cidade, que vai atender, até 2024, 380 alunos, em dois turnos, em cursos de beleza, moda e tecnologia da informação. Lá também haverá aulas para alunos do Novo Ensino Médio, em parceria com a Secretaria de Educação. Em 21 de novembro, está prevista a inauguração do polo do Senac em Brazlândia, para contemplar moradores da região oeste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cursos gratuitos

As inscrições para as vagas do último edital do ano em cursos gratuitos do Senac estão abertas. São 489 oportunidades em 31 turmas com aulas que iniciarão em dezembro. Podem participar pessoas com renda familiar mensal per capita de até dois salários-mínimos, que sejam alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores, empregados ou desempregados. Serão ofertados cursos em diferentes em áreas como Gastronomia, Saúde, Beleza, Tecnologia da Informação e muito mais.

De acordo com a diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, os cursos gratuitos representam uma oportunidade imperdível. “São cursos excelentes, com instrutores capacitados. Temos investido muito em nossa infraestrutura para oferecer o melhor ao nosso aluno. Queremos com o programa dar a chance para que as pessoas tenham qualidade de vida e cidadania, por meio da educação e do emprego”, afirma. Os interessados deverão preencher o formulário inicial e criar login e senha pela página: https://www.df.senac.br/cursos-gratuitos.