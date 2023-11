Olhar diferenciado para a qualidade

Atualmente, a Óticas Diniz se tornou uma franquia. A empresa conta com 25 lojas no Distrito Federal e Entorno. No início, o crescimento da Ótica Diniz foi tímido

A marca Óticas Diniz nasceu distante 1.547 quilômetros da capital da República. A primeira loja foi inaugurada em 1992 em São Luís, no Maranhão, por Arione Diniz. Dois anos depois, em 1994, sua irmã, Aldeci Diniz, trouxe a empresa para Brasília. Aqui, a parceria se solidificou dentro do seu segmento de atuação.

Atualmente, a Óticas Diniz se tornou uma franquia. A empresa conta com 25 lojas no Distrito Federal e Entorno. No início, o crescimento da Ótica Diniz foi tímido, com abertura de estabelecimentos em Planaltina e no Paranoá, como explica a diretora comercial, Aline Diniz.

“A Diniz nasceu como um projeto familiar e assim se expandiu. Começamos novas parcerias e hoje a empresa já se tornou uma franquia. Mas não temos um investidor dentro da marca. Ela se expande com pessoas que trabalhavam dentro da empresa e hoje são franqueadas”, explica.

O grande boom da Ótica Diniz aconteceu depois da inauguração da loja de Ceilândia, há 10 anos. Com a forte divulgação da marca, novas franquias proporcionaram a expansão da empresa pela capital da República, como relata Aline Diniz.

“A campanha solidificou e destacou a marca dentro do DF. Depois, conseguimos abrir novas franquias em Taguatinga, em Samambaia, no Recanto das Emas. Assim chegamos ao Conjunto Nacional, após o Boulevard Shopping e a sede da Diniz em Brasília, no Setor Comercial Sul”, conta.

Para a diretora comercial, o diferencial da empresa no seu ramo de atuação é o atendimento diferenciado dado aos clientes e a qualificação profissional dos funcionários.

“Cada um dos nossos estabelecimentos conta com um bar onde são oferecidas bebidas como água, espumante, café e refrigerante, por exemplo. Estamos sempre preocupados em proporcionar o melhor atendimento ao cliente e, claro, oferecer os óculos de melhor qualidade do mercado”, afirma.

Atualmente, Aline Diniz é a responsável por supervisionar as lojas do Distrito Federal. No País, a Óticas Diniz conta com mil estabelecimentos comerciais, localizados em pontos estratégicos de cada cidade.

Os planos futuros da marca são as aberturas de novas lojas nas regiões administrativas de Águas Claras, do Guará e do Riacho Fundo. “São cidades que mapeamos para expandirmos nossa marca”, destaca.

Visão social

Além do olhar comercial, a Óticas Diniz tem um carinho especial por projetos sociais. Desde 2016 a marca vai a escolas públicas do DF e de todo o País para realizar exames oftalmológicos gratuitos para crianças dessas instituições. Anualmente, de 100 a 150 crianças são atendidas pelo programa na capital federal. A nível nacional, o número chega a 9 mil beneficiados.

“A ideia do projeto surgiu depois de analisarmos estudos do número de crianças que têm baixo rendimento ou até mesmo deixam a escola por conta de problemas de visão. Muitas delas não têm condições de ir a um oftalmologista ou comprar um par de óculos. E é aí que nós passamos a atuar”, destaca a gerente comercial.

Para Aline Diniz, cada edição do projeto é “simplesmente emocionante”. “Já tivemos casos de crianças com 14 graus de miopia no qual os pais contavam que ela se machucava com frequência por conta do problema de visão. Então, sabemos a importância desta causa social. Com ajuda de parceiros somos capazes de transformar a vida de uma criança”, salienta.