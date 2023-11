Consórcio Honda: realizando sonhos na Capital

Ao longo dessas quatro décadas, a credibilidade da marca se solidificou, permitindo que o Consórcio Honda fosse o caminho escolhido por muitos para realizar suas ambições de mobilidade

A Consórcio Honda celebra uma conquista notável, ao ser eleita a vencedora novamente na categoria Consórcio do Top of Mind. Esta é a quinta edição consecutiva em que a empresa é agraciada. Desde sua entrada no mercado, em 1981, o Consórcio Honda se tornou uma referência nacional, fornecendo tranquilidade, confiança, segurança, flexibilidade e agilidade aos brasileiros apaixonados por motocicletas e automóveis.

Com 41 anos de atuação, o Consórcio Honda desempenha papel fundamental na realização dos sonhos de milhões de brasileiros, que aspiram possuir um automóvel ou motocicleta Honda zero quilômetro. Ao longo dessas quatro décadas, a credibilidade da marca se solidificou, permitindo que o Consórcio Honda fosse o caminho escolhido por muitos para realizar suas ambições de mobilidade. Em 2020, quase 26% das vendas de motocicletas da marca foram realizadas por meio do consórcio.