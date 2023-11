A escola de idiomas que eleva o aprendizado

Com mais de 500 mil alunos matriculados em seus cursos, a Wizard demonstra ser uma das maiores redes de ensino de idiomas do mundo

A Wizard by Pearson conquistou o Top of Mind na categoria Escola de Idiomas. O reconhecimento destaca a excelência e a dedicação da Wizard em fornecer educação de idiomas de alta qualidade e experiências de aprendizado excepcionais.

Com mais de 500 mil alunos matriculados em seus cursos, a Wizard demonstra ser uma das maiores redes de ensino de idiomas do mundo. A premiação é a confirmação do compromisso com a qualidade, eficácia e inovação em seu ensino.

O sucesso da Wizard by Pearson é forjado em uma rica história de mais de 30 anos, que a permitiu desenvolver um DNA único que a distingue. Uma parte fundamental desse DNA é o material didático de alta qualidade que a Wizard oferece, alicerce que orienta a aplicação da metodologia distintiva. Com oito cursos de idiomas disponíveis, coloca uma variedade de opções para os alunos buscarem a fluência.

A infraestrutura das salas de aula nas escolas de todo o Brasil conta com um ambiente ideal para o aprendizado, complementada por material exclusivo de alta qualidade da Pearson. A Wizard by Pearson também investe em tecnologia de ponta para oferecer uma experiência educacional interativa que cativa e inspira os alunos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma das inovações mais recentes da Wizard é a introdução de duas modalidades de aula, Connections e Interactive, que visam a atender às diferentes necessidades e estilos de aprendizado dos alunos. Ambas as modalidades mantêm a metodologia de ensino da Wizard, garantindo uma experiência de alta qualidade.

Na modalidade Connections, o foco está na conexão entre os alunos. É ideal para aqueles que desejam compartilhar o aprendizado, criando laços sólidos com seus colegas de turma enquanto dominam um novo idioma. O professor atua como guia, conduzindo o ritmo da aula e assegurando que todos avancem juntos o processo de aprendizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A modalidade Interactive oferece aos alunos autonomia para ditar o ritmo de seu aprendizado, interagindo com tecnologias de ponta, como o sistema Wiz.tab. Os professores atuam como mentores, esclarecendo dúvidas de forma personalizada ao longo do processo.