Top of Mind 2022: Claro vence categoria Telefonia Móvel

A Claro venceu a categoria Telefonia Móvel, com 31,8% das indicações. A empresa também levou como a melhor Banda Larga, com 21,6% das indicações. A história da operadora no País começa em setembro de 2003, quando a Telecom Américas resolveu unificar suas seis operadoras de telefonia móvel regionais no Brasil: Americel (Centro-Oeste, Acre e Rondônia), ATL (Rio de Janeiro e Espírito Santo), BCP Nordeste (Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte), BCP SP (área metropolitana de São Paulo), Claro Digital (Rio Grande do Sul) e Tess (interior e litoral do estado de São Paulo). Assim nascia a Claro.

Em abril de 2009, a Claro passou a ter presença nacional, atingindo, um ano depois, a marca de 50 milhões de clientes. No Brasil, a Claro é uma das maiores operadoras do País, com mais de 67 milhões de clientes, depois da fusão com as operadoras NET e Embratel. Ela está presente em mais de 3,5 mil municípios com as tecnologias GSM, 3G, 4G e 5G. Líder na oferta de conteúdos e serviços inovadores, a Claro possui acordos de roaming em mais de 160 países para serviços de voz e em mais de 140 para tráfego de dados, nos cinco continentes.