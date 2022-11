Taguatinga Shopping vence Top of Mind 2022

“Observamos um incremento positivo nas vendas durante o ano e podemos afirmar que o varejo voltou à normalidade”, afirma Marcos Atayde

Com 22 anos de existência, o Taguatinga Shopping se consolida, a cada ano, como o shopping mais lembrado do DF. Esta é a 13ª edição do prêmio que o consagra nesta posição. Inaugurado em novembro de 2000, é um empreendimento das Organizações PaulOOctavio e da JC Gontijo Engenharia, sendo um dos maiores centros de compras do Distrito Federal, responsável pela geração de 2,5 mil empregos diretos. A área total construída do empreendimento – que engloba shopping center, duas torres com 330 salas comerciais e seis pisos de estacionamentos com 2,5 mil vagas cobertas – totaliza a marca de 160 mil m², que abrigam 250 operações comerciais com qualificado mix de produtos, serviços e entretenimento, distribuídas em quatro pisos.

“Observamos um incremento positivo nas vendas durante o ano e podemos afirmar que o varejo voltou à normalidade”, afirma Marcos Atayde, superintendente do Taguatinga Shopping. Ele explica que outras datas marcantes para o comércio foram um termômetro, ao longo do ano, para mostrar que o consumidor está mais seguro e disposto a voltar às compras. “Esperamos um crescimento de 20% nas vendas e 15% no fluxo de pessoas, em comparação ao ano passado”, completa.

O centro de compras é importante referência de consumo para toda a família e recebe um público de 1 milhão de pessoas por mês. É o shopping center mais lembrado pela população do DF, segundo pesquisas realizadas pelo Jornal de Brasília, sendo agraciado em 13 edições do Top of Mind. “O prêmio deste ano reflete todo o investimento e trabalho para oferecer um shopping cada vez mais completo aos nossos clientes. Agradecemos não só a eles, mas a toda nossa equipe de funcionários, lojistas e apoiadores que fazem disso uma realidade”, celebra Maíra Garcia, gerente de marketing.

Atualmente, o empreendimento desenvolve o projeto TGS Solidário, com diversas ações que promovem a cultura de voluntariado, consciência de cidadania e mobilizam pessoas e recursos para o bem coletivo. As ações de campanhas e projetos do Taguatinga Shopping e da plataforma somam mais de 1,4 milhão de pessoas impactadas, 62 toneladas de alimentos doados, mais de 8.820 itens arrecadados (entre roupas, kits escolares, brinquedos, ração, entre outros).

GRANDES APOSTAS E VARIEDADE PARA O PÚBLICO

Além de resultados positivos, o shopping celebra, este ano, a chegada de grandes novidades, como os restaurantes Outback, Coco Bambu, KFC e as lojas Clube Morena Rosa, Nação Rubro Negra, Coralli, Track&Field, Carmen Steffens, Levi’s, entre outras, somando 18 inaugurações. Para 2023, mais uma chegada de peso: o Starbucks. “Focamos em qualificar nossas operações para atender os desejos dos consumidores e construir um ambiente cada dia mais agradável para recebê-los”, comenta Marcos Atayde.

Mais do que um centro de compras e referência em prestação de serviços, o Taguatinga Shopping é um ponto de encontro para quem busca entretenimento e lazer. Frequentemente são realizadas atrações musicais, de tecnologia, gamers, exposições, teatro, shows e eventos infantis, que fazem a alegria de toda a família. “Reforçamos o TGS como um local de encontro e celebração, onde nossas ações são pensadas de forma que o público tenha uma experiência única e memorável”, diz a gerente de marketing, Maíra Garcia.