Outback vence prêmio no Top of Mind 2022

O Outback Steakhouse venceu pela primeira vez na categoria Restaurante de Cozinha Internacional. A empresa possui 139 estabelecimentos no Brasil e está presente em 56 cidades, 17 estados brasileiros e no Distrito Federal. Com cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion (cebola gigante dourada em formato de flor), o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes.

Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura daquele país, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer. Além disso, oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como ‘Momento Outback’.

A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands. No mundo, o Outback está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. A história do restaurante começou em março de 1988, quando quatro empresários de Tampa, na Flórida, EUA, decidiram criar um restaurante que fugisse dos padrões da época.

Naqueles tempos, o filme “Crocodilo Dundee” era destaque nos cinemas norte-americanos. O longa mostrava belas paisagens da Austrália, além de um protagonista carismático, o que acabou fazendo com que a cultura australiana ficasse em alta na América do Norte. Com todo o envolvimento em torno da temática, surgiu a ideia de um restaurante especializado em carnes, com inspiração no país dos cangurus.