McDonald’s vence prêmio no Top of Mind 2022

O McDonald’s também venceu a categoria Hamburgueria, pela terceira edição seguida, agora ao lado do Burguer King, com 8,3% das indicações

A rede McDonald’s foi novamente vencedora na categoria Restaurante Fast Food, com 24,8% das indicações, pela quarta edição seguida do prêmio Top of Mind. O McDonald’s também venceu a categoria Hamburgueria, pela terceira edição seguida, agora ao lado do Burguer King, com 8,3% das indicações.

A Arcos Dorados, franqueadora master no Brasil, é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões incluindo Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Equador, Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Panamá, Peru, Porto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad & Tobago, Uruguai e Venezuela.

Atualmente, a rede possui mais de 2.250 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 90 mil funcionários, segundo dados de junho. A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-ambiente.