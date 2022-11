Itambé vence prêmio no Top of Mind 2022

A companhia possui cinco unidades industriais, sendo quatro em Minas Gerais, nas cidades de Pará de Minas, Sete Lagoas, Guanhães e Uberlândia

Vencedora do Top of Mind com 26,2% das citações, a Itambé alcançou a terceira vitória consecutiva na categoria Leite. Carregando o lema “Só quem produz o melhor leite pode garantir a qualidade do campo à mesa”, a Itambé é uma empresa mineira com mais de 70 anos no mercado. Diariamente, a marca transforma mais de 3 milhões de litros de leite em um portfólio completo de derivados lácteos – são mais de 160 produtos.

Considerada uma das maiores empresas de laticínios do País, conta com mais de 7 mil fornecedores e 3,5 mil funcionários diretos. A companhia possui cinco unidades industriais, sendo quatro em Minas Gerais, nas cidades de Pará de Minas, Sete Lagoas, Guanhães e Uberlândia, e uma em Goiânia, Goiás.

A Itambé possui um sistema de gestão orientado para a satisfação do cliente, proteção e preservação da saúde e segurança do trabalhador e do meio ambiente. Tal sistema é conduzido por um programa próprio da Itambé e seus resultados e eficácia são verificados periodicamente por meio de organismos certificadores externos.

O sucesso das ações realizadas com foco na garantia da qualidade do produto, economia dos recursos naturais e proteção e preservação da saúde e da segurança do trabalhador, também garante para a Itambé a certificação nas normas ISSO-9001, ISSO14001, FSSC-22000 e as habilitações FDA e HALAL.