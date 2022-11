Indaiá vence prêmio no Top of Mind 2022

Logo tornou-se líder no mercado, com 27 fontes distribuídas por dez estados brasileiros e o DF

Vencedora do Top of Mind na categoria “Água”, com 32% das indicações, a Indaiá faz parte da história da água mineral natural envasada no Brasil. Nasceu em 1967, no Distrito Federal, como uma indústria de água mineral com capacidade de produção similar às maiores unidades fabris do mundo. Logo tornou-se líder no mercado, com 27 fontes distribuídas por dez estados brasileiros e o DF. Em pouco tempo, a Indaiá já garantia o abastecimento em todas as regiões do Brasil.

Desde então, se tornou uma das marcas mais lembradas e queridas do País e não parou de crescer. Hoje conta com três grandes fábricas, em Dias d’ Ávila (BA) e Santa Rita (PB), além da fábrica em Horizonte (CE), que iniciou sua operação em 2015 e é capaz de produzir 50 milhões de litros por mês, estando entre as mais modernas fábricas de envase de águas minerais da América Latina.