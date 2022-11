Farmacotécnica vence categoria no Top of Mind 2022

A manipulação passou a ser procurada ainda mais por pessoas com novas percepções sobre saúde sob medida e, nesse contexto, a Farmacotécnica se destacou

As farmácias de manipulação ganharam muita visibilidade após a pandemia de Covid-19, deflagrada no início de 2020, tornando-se fonte de medicamentos em falta nos mercados de escala. A manipulação passou a ser procurada ainda mais por pessoas com novas percepções sobre saúde sob medida e, nesse contexto, a Farmacotécnica se destacou.

A empresa aliou o serviço seguro, preciso e confiável ao atendimento virtual imposto pelas restrições físicas de combate ao coronavírus. Além disso, acompanhou as várias pesquisas e publicações científicas que aumentaram no mundo nos últimos dois anos, trazendo possibilidades que agradassem e atendessem cada vez mais aos pacientes.

Em meio a essa realidade, novas demandas de saúde surgiram. Distúrbios emocionais foram agravados durante o isolamento, o que exigiu ajuste de doses e novas apresentações de substâncias para o manejo sistêmico dos clientes. Uma das soluções foi a formulação de uso nasal, que apresentou alta efetividade em alguns tratamentos.

Desde a sua fundação, a Farmacotécnica já se dedicava a afetar positivamente a vida dos consumidores com uso de técnicas modernas e inovação na apresentação de medicamentos manipulados, e durante a pandemia, isso se intensificou. A empresa oferece tratamento personalizado, podendo apresentar fármacos em pirulito, xarope, gomas e muitas outras formas para beneficiar a aceitação de adultos e crianças.

“Não queremos só cuidar das doenças. Nosso objetivo é ajudar as pessoas a não ficarem doentes, trazer longevidade”, ressalta Rogy Tokarski, farmacêutica que lidera a empresa ao lado da irmã, Romy Tokarski. Elas são a segunda geração no comando da empresa, antecedidos pelos pais, também farmacêuticos, Rogério Tokarski e Romelita Tokarski.

Em 46 anos de operação no Distrito Federal, foram abertas sete unidades por toda a capital, incluindo laboratórios com tecnologia de ponta, chácara de cultivo de ervas medicinais e todas as estruturas necessárias para que o melhor em medicamento e produto chegue na casa e na vida de cada paciente. Esse alcance e qualidade de atendimento fizeram com que a Farmacotécnica não saísse da mente dos consumidores brasilienses e estivesse entre as farmácias mais indicadas pelos prescritores da manipulação.