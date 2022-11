Bio Mundo vence prêmio no Top of Mind 2022

A marca se destacou no Distrito Federal em 2022 não apenas por ter se originado em Brasília, pelas mãos do empresário Edmar Mothé e das filhas Bruna e Adriana

O consumidor está cada vez mais preocupado em melhorar sua qualidade de vida, o que inclui alimentação, uso de produtos de procedência reconhecida e gosto pela inovação. A rede de lojas Bio Mundo incorpora esses e outros anseios para promover bem-estar pelo Brasil inteiro com produtos diet, light, integrais, veganos, funcionais, sem glúten, sem lactose e suplementos.

A marca se destacou no Distrito Federal em 2022 não apenas por ter se originado em Brasília, pelas mãos do empresário Edmar Mothé e das filhas Bruna e Adriana, mas também por sua capilaridade. São 48 unidades espalhadas na capital e atendimento para toda a região, o que fez a clientela brasiliense reconhecê-la como uma Top of Mind.

Iauguração BioMundo Iguatemi 22.07.2017

Essa proximidade simbólica e física – a sede da empresa fica no DF – permitiu um relacionamento com a população e a manutenção de um treinamento bastante rígido e focado para os vendedores. Um candango interessado em produtos saudáveis que pise em uma loja Bio Mundo tem a garantia de uma venda consultiva e recheada de informações importantes sobre o produto de desejo.

A Bio Mundo também se destaca pela inovação no mercado, com a ampliação do seu mix. Todo tipo de produto que os profissionais de saúde e bem-estar possam prescrever pode ser encontrado nas prateleiras da marca, com variedade de ofertas a granel de bens naturais até nutrição esportiva.

São mais de 300 produtos frescos e selecionados à disposição, como castanhas, farinhas, temperos, adoçantes, chás, grãos e frutas desidratadas, dentre outros. É possível experimentar os produtos e comprar apenas a quantidade necessária, tornando a experiência mais positiva, sustentável e econômica, evitando desperdícios.

A empresa acredita que o consumidor procura comodidade, e uma delas é consumir por diversos canais. Apesar de a principal fonte de venda atual da rede de franquias ser o ponto físico, as pessoas cada vez mais buscam soluções pela internet, principalmente por aplicativos de entrega. Em Brasília, o cliente pode recorrer aos apps ou até criar um relacionamento direto com os vendedores via WhatsApp, serviço oferecido por todas as lojas e cada vez mais fomentado pela companhia.