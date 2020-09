Wassef é denunciado por peculato e lavagem de dinheiro

PUBLICIDADE

Ex-representante da família Bolsonaro, o advogado Frederick Wassef foi denunciado pela força-tarefa da Lava Jato pelos crimes peculato e lavagem de dinheiro. A denúncia, realizada nesta sexta-feira (25), é resultado da operação E$quema S, que apura um suposto esquema de tráfico de influência com escritórios de advocacia.

A denúncia aponta movimentações suspeitas de recursos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ). Wassef teria recebido R$ 4,4 milhões de um escritório de advocacia.

De acordo com a Lava Jato, houve contratações com escopo consensual falso. O ex-presidente da Fecomércio-RJ, Orlando Diniz, teria contratado Wassef para investigações internas.

Além de Wassef, outras quatro pessoas foram denunciadas. São elas:

Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio-RJ

Marcelo Cazzo, empresário que teria apresentado Wassef aos outros denunciados

Luiza Nagib Eluf, proprietária do escritório que teria repassado R$ 4,4 mi a Wassef

Marcia Carina Castelo Branco Zampiron, advogada

E$quema S

A operação, deflagrada pela primeira vez no dia 9 de setembro, mira escritórios de advocacia. Representantes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin e Roberto Teixeira foram alvos de busca e apreensão. Eduardo Martins, filho do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, também recebeu visita de agentes.

