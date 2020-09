E$quema S: veja na íntegra a denúncia

PUBLICIDADE

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (9) operação para investigar um suposto esquema de tráfico de influência no STJ (Superior Tribunal de Justiça) e no TCU (Tribunal de Contas da União) com desvio de recursos público do Sistema S.

Entre os alvos de mandados de busca e apreensão estão os advogados do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, acusados de liderar o esquema.

Agentes da Polícia Federal também têm como alvos escritórios de parentes de ministros do STJ e TCU no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Entre eles firmas do ex-ministro do STJ César Asfor Rocha e seu filho Caio Rocha, os advogados Eduardo Martins (filho do presidente do STJ, Humberto Martins) e Tiago Cedraz (filho do ministro do TCU Aroldo Cedraz)



Com informações da Folhapress