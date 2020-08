Michelle Bolsonaro afirma estar curada da covid-19

PUBLICIDADE

Após ser infectada pelo novo coronavírus, a primeira-dama Michelle Bolsonaro disse que está curada da doença. Michelle usou a conta no Instagram para dar a notícia.

A primeira-dama postou uma imagem do exame RT-qPCR (o do cotonete), feito no Laboratório Sabin, e circulou a parte que fala que o vírus não foi mais detectado no organismo.

Michelle havia sido infectada no último dia 30 de julho, três semanas após o presidente Jair Bolsonaro contrair o vírus. Ambos dizem ter passado pela doença sem sentir sintomas.

Na última quarta-feira (12), Michelle perdeu a avó para a doença. Maria Aparecida Firmo Ferreira, 81 anos, morreu em decorrência de complicações da covid-19 após ficar mais de um mês internada.

Dona Aparecida, como era conhecida nas ruas do Sol Nascente, onde morava, deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) no dia 1º de julho. Dois dias depois, foi transferida para o Hospital de Santa Maria (HRSM). No último dia 7 de agosto, a idosa deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) do HRSM e voltou para o HRC, onde ficou intubada até a madrugada de quarta (12). Nesta data, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e não conseguiu ser reanimada.

O óbito gerou uma discussão nas redes sociais entre Michelle e o primo, o youtuber barsiliense Eduardo D’Castro. O jovem lamentou a morte da avó e desabafou sobre a relação da primeira-dama com o restante da família. “Obrigado por você não ter feito absolutamente nada por nossa avó”, disse. “Você ajuda tantas pessoas, participa de tantos projetos para ajudar os outros, e para sua própria família você vira as costas”, prosseguiu.

Michelle respondeu a postagem dizendo que irá processar o primo. “Deixa de ser cretino. Você não é o rico da internet?!”, disse a primeira-dama. “Você nem gostava da sua avó, seu falso, seu merda. Cuidado!”, concluiu.