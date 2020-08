Avó de Michelle Bolsonaro morre vítima da covid-19

PUBLICIDADE

A avó materna da primeira-dama Michelle Bolsonaro faleceu na madrugada desta quarta-feira (12), no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), em decorrência de complicações da covid-19. Por volta de 2h, Maria Aparecida Firmo Ferreira, 81 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram reanimá-la, sem sucesso, e o óbito foi confirmado em seguida.

Maria Aparecida estava hospitalizada desde o dia 1º de julho após ser diagnosticada com o novo coronavírus. Ela deu entrada no HRC e ficou na unidade até o dia 3 de julho, quando foi transferida para o Hospital de Santa Maria (HRSM). No último dia 7 de agosto, a idosa deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) do HRSM e voltou para o HRC, onde ficou intubada até a madrugada desta quarta (12), data do óbito.

Enquanto esteve internada, a avó de Michelle teve de ser intubada por duas vezes. A capacidade pulmonar chegou a ficar 78% comprometida.

Até a última atualização desta matéria, Michelle Bolsonaro não havia dado declaração a respeito da morte da avó.

