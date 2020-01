Brasil cai em ranking que mede percepção da corrupção

PUBLICIDADE 

O ranking que mede a percepção da corrupção, divulgado pela Transparência Nacional, mostra que o Brasil caiu uma posição na tabela. Atualmente, o país é o 106º colocado de 180 países avaliados. É a pior posição desde 2012.

De acordo com o relatório, o fato de o presidente Jair Bolsonaro interferir em órgãos de fiscalização, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), atrapalham o combate à corrupção no país.

A decisão do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), de determinar a paralisação de investigações em processos que envolvam o uso de dados sigilosos também pesa negativamente no ranking.

A nota do Brasil no ranking é 35. O índice vai de 0 a 100. O número é abaixo da média, que é de 43 pontos.

O Uruguai é o 21ª colocado; o Chile ocupa a 26ª posição; a Argentina, a 66ª. Os 10 melhores países são:

1. Dinamarca

2. Nova Zelândia

3. Finlândia

4. Singapura

5. Suécia

6. Suíça

7. Noruega

8. Holanda

9. Alemanha

10. Luxemburgo

Melhorias no combate?

Apesar do resultado do relatório, que é produzido com base em 13 fontes de dados diferentes, parte da população acredita que o governo Jair Bolsonaro tem exercido bom trabalho para acabar com a corrupção.

30,1% das pessoas acreditam que a gestão tem bom desempenho nesta área. 22,1% veem com bons olhos a economia do país; 22% sentem que houve melhorias na segurança. É o que aponta a 145ª Pesquisa CNT de Opinião, divulgada na quarta (22).