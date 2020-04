Bolsonaro tenta interferir politicamente na PF, diz Moro

PUBLICIDADE 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, revelou que o presidente Jair Bolsonaro quer mesmo interferir politicamente na Polícia Federal. Em pronunciamento no auditório do Ministério, Moro relembrou diálogo que teve com Bolsonaro.

O diálogo é referente à troca do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Moro revelou que Bolsonaro quis tirar Valeixo com a consciência de que seria um ato de interferência política.

“Falei ao presidente que seria uma interferência politica [trocar Valeixo sem qualquer causa]. Ele [Bolsonaro] disse que seria mesmo.”

Moro conta que demonstrou resistência às recomendações de Bolsonaro. “O problema não é quem colocar, é porque colocar, permitindo interferência politica na Polícia Federal.”