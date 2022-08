Vice de Garcia enviou R$ 500 mil em emendas para instituição da família do governador

A associação espírita Rancho de Luz Paulino Garcia, sem fins lucrativos, leva o nome de irmão falecido do tucano, foi comandada pela mãe dele e hoje tem seu pai como presidente

Guilherme Seto

São Paulo, SP

Vice na chapa pela reeleição de Rodrigo Garcia (PSDB), o deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil) destinou mais de R$ 500 mil para instituição assistencial fundada e comandada pela família do governador, localizada em São José do Rio Preto, no interior do estado.

A associação espírita Rancho de Luz Paulino Garcia, sem fins lucrativos, leva o nome de irmão falecido do tucano, foi comandada pela mãe dele e hoje tem seu pai como presidente. Ele afirma que não tem ligação formal com a entidade, apenas sentimental.

Durante evento em março, Zuliani disse que tem mais emendas que serão destinadas à associação.

“Ajudar esse projeto tão importante é muito gratificante para mim. Estamos colhendo apenas os primeiros frutos, pois ainda temos outras emendas aguardando aprovação para a aquisição de mais materiais ao Rancho”, disse.

A Prefeitura de Rio Preto, comandada por outro aliado de Garcia, Edinho Araújo (MDB), diz em nota que comprou equipamentos para associação, como 21 computadores, 3 impressoras, 3 evaporadoras, freezer, entre outros, com uma emenda de R$ 200 mil. Uma segunda emenda, de R$ 325 mil, foi destinada para custeio.

A gestão municipal afirma que o Rancho de Luz atende 260 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade em ações educativas complementares, e 33 crianças e adolescentes de 6 a 18 anos no Serviço de

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Proteção Social.

A instituição também distribui gratuitamente refeições às famílias economicamente vulneráveis. “Trata-se de uma entidade tradicional, parceira do município e que presta um serviço social de reconhecida relevância”, diz a prefeitura, em nota.

Zuliani não foi o primeiro parlamentar a contribuir com a associação que existe desde 1994. Como deputado, Gilberto Kassab (hoje presidente do PSD, então no PFL) indicou ao menos R$ 300 mil em emendas para a instituição entre 2003 e 2004. O ex-ministro e o governador eram aliados, mas romperam.

Em nota, o deputado diz que a assistência social é uma das principais áreas de atuação de seu mandato e que destinou mais de R$ 14 milhões em emendas para 93 entidades paulistas. O critério de seleção, afirma, é o fato de serem entidades de utilidade pública, que atendem crianças, idosos e portadores de necessidades especiais.

O governador afirma, também em nota de sua assessoria de comunicação, que “não exerce qualquer atividade jurídica, administrativa ou financeira com a associação”, mas que “tem profundo vínculo afetivo com a entidade fundada pela sua mãe que há 28 anos presta um relevante trabalho social para mais de 250 crianças atendidas diariamente.”