Tarcísio de Freitas, com propostas vagas para cultura, vai comandar 62 instituições

O ex-ministro de Jair Bolsonaro não deu sinais do que pretende fazer com toda essa rede cultural durante a campanha, e elencou propostas vagas no seu plano de governo

Carolina Moraes

Brasília, DF

Tarcísio de Freitas, eleito neste domingo (30) como governador do estado de São Paulo, vai comandar 62 instituições culturais, com espaços de peso como a Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e o Memorial da América Latina entre eles.



O ex-ministro de Jair Bolsonaro não deu sinais do que pretende fazer com toda essa rede cultural durante a campanha, e elencou propostas vagas no seu plano de governo.



O plano para o setor, segundo indicado no documento, “se baseia numa ótica que alia cultural e desenvolvimento de forma verdadeira, deixando de lado a costumeira abordagem meramente assistencialista”.



Só na capital paulista, Tarcísio estará a frente de 19 museus de vocações distintas (veja lista completa abaixo). Estão sob o guarda-chuva do governo do estado, por exemplo, os três prédios da Pinacoteca, que terá um um novo edifício dedicado à arte contemporânea em dezembro, o Museu do Futebol, o Museu da Imagem e do Som e o Museu Afro Brasil, parte do complexo de instituições culturais que está no Parque do Ibirapuera.



A próxima gestão também vai comandar três bibliotecas e 14 Fábricas de Cultura. A única menção mais palpável do plano de governo de Tarcísio de Freitas, aliás, é ampliar a rede dessas unidades ocupando, quando possível, imóveis públicos ociosos.



As postagens públicas do próximo governador também não apontam para cultura como algo central para a gestão. Um de seus poucos comentários foi sobre o Instituto Baccarelli, programa sócio-cultural em Heliópolis, na zona sul da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tarcísio também afirmou em seu plano de governo que alinhará a cultura às políticas públicas do governo federal, sem detalhar se isso se refere ao momento atual que a gestão de Bolsonaro seguiu nos últimos quatro anos.



A candidatura de Tarcísio foi patrocinada pelo presidente, que designou seu auxiliar na pasta da Infraestrutura para concorrer em São Paulo, apesar de o ex-ministro ter nascido no Rio de Janeiro e vivido em Brasília.



A turma do ex-Secretário Especial da Cultura Mario Frias também vê a gestão do atual governador como aliada na pauta cultural. Nomes que não conseguiram vaga no Congresso para 2023, como André Porciuncula e Felipe Carmona, tentam cargos nesta gestão desde a reta final da campanha. Isso ainda que os nomes não sejam cogitados pelo candidato do Republicanos por ora.