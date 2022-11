Tarcísio anuncia criação de “supersecretaria” em SP

Nova pasta englobará Infraestrutura, Meio Ambiente, Logística e Transportes e, segundo o governador eleito, será comandada por um nome “técnico”

Tarcísio de Freitas (Republicanos, foto), o governador eleito de São Paulo, anunciou nesta quinta-feira (24) que irá fundir a secretaria estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente com a de Logística e Transportes, informa O Globo.

Ao justificar a nova supersecretaria, o ex-ministro da Infraestrutura afirmou que os assuntos têm “sinergia”.



“Você tinha na estrutura de transporte basicamente o DER [Departamento de Estradas de Rodagem], a questão das balsas e também o Porto de São Sebastião. Então, tem muita sinergia. E a gente vai reorganizar, em subsecretarias adequadas, as várias atividades que estão na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente”, afirmou o governador eleito.

Tarcísio também prometeu anunciar nesta sexta-feira (25) os nomes do titular da supersecretaria e do seu chefe da Casa Civil. Segundo ele, os dois quadros escolhidos serão “técnicos”, sem ligação com partido político.