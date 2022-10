Site de partido de Bolsonaro sofre ataque hacker e sai do ar

Segundo a sigla, a página recebeu milhares de acessos do exterior e seu setor de tecnologia da informação teve que derrubá-lo

O site do PL, partido de Jair Bolsonaro, foi alvo de ataque hacker neste domingo (2) e foi tirado do ar. Segundo a sigla, a página recebeu milhares de acessos do exterior e seu setor de tecnologia da informação teve que derrubá-lo.



O site foi tirado do ar pela manhã, às 10h, e foi restaurado no fim da tarde, às 17h45. Nesse intervalo, filiados, candidatos e jornalistas não puderam acessar a página, que não conseguiu transmitir o vídeo de votação de Bolsonaro ao longo do dia.



O presidente votou na manhã deste domingo (2) na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele não respondeu se aceitaria os resultados das eleições.



“Com eleições limpas, sem problema nenhum, que vença o melhor”, disse, antes de votar. Após deixar a cabine de votação, repetiu o mote. “Então está tranquilo. Em primeiro turno. E eleições limpas têm que ser respeitadas.”