Alegando indisposição, FHC não vota no primeiro turno

No dia 22 de setembro, ele havia soltado uma nota, sem citar qualquer candidato, mas defendendo um voto com “compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade”

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, não foi votar no primeiro turno dessas eleições. De acordo com sua assessoria, ele acordou indisposto.

Após os 70 anos, o voto passa a ser facultativo, e FHC tem 91. No dia 22 de setembro, ele havia soltado uma nota, sem citar qualquer candidato, mas defendendo um voto com “compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade”, além de elencar outros pontos que julga essenciais para a escolha. Leia também Estados já projetam atraso para encerrar votação​

TSE começa a divulgar resultado das eleições de 2022

Lula acompanhará apuração em hotel em SP e deve ir à Paulista independentemente do resultado

A carta fez com que alguns interpretassem orientação de voto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ponto do próprio PSDB divulgar uma nota reafirmando que o posicionamento do partido era o de apoiar Simone Tebet (MDB) na corrida ao Planalto.

Já na carta, o ex-presidente tucano antecipa a fragilidade de saúde. “Já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral”.