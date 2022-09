Segurar espirro pode romper aneurisma, alerta neurocirurgião

Entenda por que o hábito é considerado prejudicial para saúde

Você é daqueles que segura o espirro? Esse hábito pode causar sérios prejuízos. Ao espirrar há um aumento significativo do fluxo de ar em alta velocidade na região intranasal, aumentando a pressão dentro do crânio. Então, se a pessoa tiver alguma veia ou artéria mais frágil, como um aneurisma cerebral ou malformação vascular, pode levar até mesmo a um AVC (Acidente Vascular Cerebral). É uma situação rara, mas pode acontecer.

O neurocirurgião Victor Hugo Espíndola explica que o espirro é um estímulo normal e de defesa do organismo. Quando a pessoa inala fumaça, pó ou até vírus ou bactéria, ela vai expelir essa substância. “A principal intenção do espirro é a de eliminar secreções e agentes agressores do corpo. Quando seguramos um espirro, toda a pressão gerada por esse fluxo de ar de alta velocidade, que deveria ser expelida, é travada e internalizada no corpo, aumentando a pressão intracraniana.”

De acordo com o médico, não há formas de evitar um espirro. Por isso, a recomendação é sempre deixar fluir naturalmente. “Caso a pessoa tenha alguma condição que leva à fragilização das veias e/ou artérias, como um aneurisma, por exemplo, há chances de haver o rompimento dos vasos sanguíneos mais frágeis e ocorrer até mesmo um AVC”, alerta o neurocirurgião.

A orientação do médico é nunca prender. “Na hora do espirro, cubra as vias aéreas com um lenço, ou até mesmo seu antebraço, mas jamais segure seu espirro”, reforça o especialista. Além disso, após espirrar é muito importante lavar as mãos ou usar o álcool em gel.