Saúde das pernas no carnaval: dicas para curtir a folia, mesmo com varizes

“O recomendado é que as pessoas usem roupas leves, evitem sapatos apertados ou saltos altos e façam pausas frequentes”, orienta a médica

As pessoas que sofrem de varizes e vasinhos devem tomar alguns cuidados especiais durante a folia de carnaval para evitar complicações, já que o calor intenso e o excesso de movimentação podem, facilmente, agravar os sintomas dessas condições.

Dra. Carolina Melo, cirurgiã vascular especialista em varizes e vasinhos, sugere atenção na escolha da fantasia ou da roupa. “O recomendado é que as pessoas usem roupas leves e confortáveis, evitem sapatos apertados ou saltos altos e façam pausas frequentes para descansar e elevar as pernas, pois isso ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo. O uso de meias de compressão também pode ajudar a aliviar os sintomas”, explica a expert.

Além disso, é importante evitar exposição prolongada ao sol, beber muito líquido para evitar desidratação e garantir que o corpo tenha energia suficiente para aproveitar a festa.

Outro fator que requer a atenção dos foliões é a alimentação. O indicado é evitar grandes quantidades de sódio, açúcar e gordura trans. “Esses alimentos podem aumentar a retenção de líquidos e piorar a circulação sanguínea, o que pode agravar o problema”, destaca Dra. Carolina Melo.

Dra. Carolina acredita que essas medidas ajudarão a prevenir complicações e a melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem com sintomas de varizes. “Tudo isso pode ajudar as pessoas a aproveitarem melhor o carnaval, mas, mesmo com esses cuidados, é importante realizar um tratamento com um especialista vascular. As varizes podem estar relacionadas a doenças nas safenas, à alguma veia perfurante ou até ser consequência de uma trombose venosa profunda, alerta.