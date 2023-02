Veja cinco bebidas ‘Ready to Drink’ que são apostas para o Carnaval

Praticidade e variedade de sabores, as RDT’s são a cara do verão

As bebidas prontas para consumo, também conhecidas como Ready to Drink (ou RTD’s) são drinques em lata práticos e deliciosos, próprios para os dias de Carnaval. Clássicos da coquetelaria mundial estão sendo vendidos dessa maneira, para atender às demandas de um mercado em transformação, como Moscow Mule e Gin Tônica.

Entre os mais jovens, as RTD’s já viraram moda, principalmente, pela praticidade, variedade de sabores e preços mais acessíveis, comparados aos drinques tradicionais. A qualidade dos ingredientes é um diferencial e há bebidas que contam com whisky e até espumante, além de suco natural de frutas.

Selecionamos alguns dos rótulos de bebidas Ready To Drinks comumente comercializadas no mercado brasileiro e que estão fazendo grande sucesso entre os consumidores. Confira:

Bellini Canella

O Bellini Canella é um coquetel pronto que reproduz o clássico Bellini. Muito elogiado por quem o consome, é composto de duas partes de prosecco e uma de suco de pêssegos branco, colhidos rigorosamente quando maduros, além de gotas de framboesa, que trazem um toque suave e especial. É uma excelente escolha para consumir em dias quentes na praia, em piscinas e festas pelo seu requinte e praticidade.

Foto: Divulgação

Ispritz L’aperitivo

Inspirada no famoso coquetel italiano Vêneto, a bebida é composta a base de espumante prosecco, água com gás e infusão de ervas como ruibarbo, quina e genciana, além de laranja. Muito refrescante, a bebida deve ser servida fria com pedras de gelo e algumas rodelas de laranja para decorar.

Foto: Divulgação

Easy Booze

A Easy Booze tem depositado suas fichas nas RTDs e criou várias opções de bebidas prontas para consumo com o uso dos melhores ingredientes e trouxe em versões enlatadas as receitas mais populares da coquetelaria mundial, dentre eles a Spritz (vinho + laranja), Red Mint (gin + frutas vermelhas) e Gin Tonic (gin + tônica).

Foto: Divulgação

F!ve

Fundada por seis ex-executivos da Ambev, em Miami, no ano de 2019, a F!ve Drinks trouxe para o mercado diversas opções de RTDs, todas sem qualquer aditivo ou conservantes artificiais. Chegou ao Brasil em 2020 e já é um grande sucesso. A marca apostou em releituras de clássicos drinques com uma pegada tropical, como a Gin Tônica com suco de limão, mojito com maracujá e até moscow mule com tamarindo. São mais de cinco opções desenvolvidas pelo bartender brasileiro Márcio Silva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Divulgação

Schweppes

A famosa Schweppes não ficou para trás e também entrou na onda das Ready To Drink. A linha conta com Gin Tônica, Spritz e Vodka Cirtrus. As bebidas foram desenvolvidas no Centro de Inovação do Coca-Cola no Brasil e possuem teor alcoólico de 5%.