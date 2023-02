Dicas para celebrar o Valentine’s Day

Veja oito locais com pratos e promoções especiais para a data, comemorada nesta terça (14)

No dia 14 de fevereiro é celebrado o Valentine’s Day (Dia de São Valentim), o Dia dos Namorados nos Estados Unidos e na Europa. Para quem deseja comemorar ao lado de quem tanto ama, que tal conhecer lugares da capital federal que exalam romantismo?

Um dos espaços ideais para os apaixonados é o restaurante Bla’s Cozinha Criativa (406 Norte), que preparou especialmente para a terça-feira (14/02) uma oferta exclusiva: um mix de três garrafas de vinho no valor promocional de R$89 cada, sendo os rótulos Finca Premiada Los Andes Reservado Suave Rosé, Finca Premiada Los Andes Reservado Cabernet Sauvignon e vinho branco Panul Chardonnay Estate Bottled.

Inspirado em um dos países que é símbolo da paixão, o francês Le Parisien (103 Norte) criou um menu especial, em três etapas, com direito a um refinado e marcante vinho Urban Cabernet Sauvignon para brindar o amor. Custando R$290 para o casal, a opção traz uma entrada para compartilhar, tendo como sugestão de escolha steak tartare ou croquete de brie (6 unidades).

Os pombinhos ainda poderão saborear criativos pratos principais. Para escolha estão um saboroso filé ao molho de pimenta verde e gratin dauphinoise, uma deliciosa pescada amarela com barigoule de palmito e pistou e o irresistível talharim ao molho de gorgonzola. Para adoçar, sobremesas de dar água na boca: Tarte Tatin (torta de maçã com massa folhada, sorvete de creme e caramelo salgado) e crème brûlée de cumaru.

Já para quem gosta de um churrasco suculento, a Buffalo Bio (EPTG) traz um rodízio especial de carnes nobres. Para celebrar a data, o casal paga R$129,90 no jantar da terça-feira (14/02), como a picanha, shoulder steak, ancho, carré de cordeiro, cupim defumado, alcatra, costela premium, e diversos outros cortes.

O comensal ainda tem direito a um buffet completo, com uma variedade de guarnições, que conta com sushi e sashimi, queijos, saladas, frios, entre outros acompanhamentos, ideais para montar o prato perfeito.

O restaurante italiano Don Romano (Asa Norte, Lago Sul e Águas Claras) é outro lugar romântico da cidade. Entre as opções do cardápio, deliciosas pizzas. Entre os destaques, Margherita (R$78): muçarela,tomate e manjericão; Do Nonno (R$96): muçarela, calabresa, aspargos, parmesão, manjericão e azeitonas; e Fogueteira (R$96): muçarela, linguiça picante braseada com pimenta dedo de moça, pimenta de cheiro e cebolinha.

O menu conta ainda com saborosos pratos, como ravióli (R$ 55): massa recheada com patê de tomate seco e muçarela de búfala, servida com molho a sua escolha (sugo, funghi, bolonhesa, quatro queijos) e tagliatelle alla Bolognese (R$ 55): massa lisa larga servida com tradicional molho bolonhesa.

Os apaixonados por hambúrgueres podem aproveitar para comemorar no Geléia Burger. Nas unidades de Águas Claras, Sudoeste, Gama e Santa Maria, a data será com promoção de rodízios de mini burgers para o casal, no valor de R$99,90. A oferta contempla minis-hambúrgueres, anéis de cebola, batatas frisée e chips, coxinhas, mini quibes, e uma petisqueira recheada de farofa de bacon, bacon em tiras, molho cheddar, cebola caramelizada, cebola crispy e maionese especial de alho.

Se você é do tipo que prefere curtir no conforto de casa, uma boa pedida é a culinária japonesa. Uma das sugestões do Aloha Ni Hao (Águas Claras) é o combinado 2 (R$87,90), com 30 unidades de sushi, sendo 10 sashimi salmão, 5 acelgamaki, 5 hot roll, 4 hossomaki kani, 4 niguiri salmão e 2 joe salmão. Há ainda a opção para personalizar, com itens a partir de R$ 2,50 cada peça.

Outro lugar que esbanja romantismo é o Italianíssimo (412 Norte). O cardápio da casa traz, entre as opções, massas como o ravioli Florença (R$76,90): recheado com brie e geléia de damasco, ao molho de manteiga de sálvia com amêndoas laminadas e lascas de grana padano; e a lasagne alla bolognese (R$80,90) recheada com ragu de carne moída nos moldes da convenção de Bolonha, com creme de queijos. Como forma de comemorar o momento, o casal ganha uma sobremesa, de cortesia, para compartilhar. O restaurante conta, também, com uma variada carta de vinhos, ideal para um brinde a dois.

No Blend Boucherie (412 Norte), na compra de duas refeições, o casal ganha uma sobremesa para dividir. O restaurante traz um menu com carnes nobres, como ancho 350g (R$99,90), chorizo 350g (R$96,90) e fraldinha 250g (R$99,90), por exemplo. O público pode saborear ainda peito de frango recheado com queijo minas, tomate seco e rúcula (R$85,90), pescada amarela com crosta de macadâmia (R$99,90) ou chiclete de camarão flambados com tomate cereja, espinafre e presunto cru gratina com trio de queijo (R$99,90). E tudo isso acompanhado de guarnições de deixar com água na boca (consulte as opções do dia).