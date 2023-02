Happy Hour: Que Pasta?! oferece dose dupla de drinks

Promoção é válida de segunda a sábado, das 17h às 19h. Todos os coquetéis da casa estão disponíveis

O Que Pasta?! Cantina está lançando um happy hour com dose dupla de drinks. As bebidas custam a partir de R$ 19, e a promoção é válida de segunda a sábado, das 17h às 19h.

Todos os coquetéis da casa estão disponíveis. São eles: Caipirinha (R$ 19), Kir Royal (R$ 32), Cozumel (R$ 29), Aperol Spritz (R$ 31), Cosmopolitan (R$ 32), Mojito (R$ 29), Gin Tônica (R$ 36), Pisco Sour (R$ 33), Bloody Mary (R$ 35), French 75 (R$ 32), Sour Marroquino (R$ 42), Margarita (R$ 32), Manhattan (R$ 32), Apple Martini (R$ 32), Moscow Mule (R$ 32), Dry Martini (R$ 38), Negroni (R$ 38), Old Fashioned (R$ 38), Gin Tônica Sevilla (R$ 38).

O chef Matheus Grilo também criou quatro opções de entradas para harmonizar com o happy hour. As sugestões são o couvert: folhados de queijo brie com mel trufado, frutas secas e presunto parma (R$ 23); Clássico steak tartare trufado acompanhado de cogumelos salteados e croutons (R$ 47); Carpaccio di manzo com alcaparras, fonduta trufada e parmesão (R$ 47).

Há ainda a nova tábua de frios Que Pasta?!, com produtos artesanais do produtor rural e especialista em charcutaria Léo Hamu. Ela é servida com presunto royale, copa-lombo, lombinho e pancetas defumadas, acompanhada de mostarda de maçã verde e azeitona síria (R$ 79 e pode ser compartilhada até três pessoas).

Happy Hour no Que Pasta?! Cantina

Onde: Venâncio Shopping (Setor Comercial Sul, Q. 8)

Horário: segunda a sábado, 17h às 19h

Para mais informações: @quepastabrasilia