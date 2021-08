Saúde bancará a conta da redução do IRPJ

As mudanças do Imposto de Renda serão bancadas pelo aumento da tributação na saúde, conforme proposta do Deputado Celso Sabino

Paulo Henrique Fraccaro

Governo Federal penaliza o setor, aumentando a tributação sobre dispositivos médicos para fazer alguns ajustes no Imposto de Renda. Se aprovada, essa medida deve aumentar ainda mais os custos da saúde no país. O projeto Lei 2337/2021, de autoria do Poder Executivo, que trata da reforma do Imposto de Renda, prevê o fim da desoneração de PIS/COFINS e PIS/COFINS-Importação para o setor de dispositivos médicos, trazendo uma perversa conta para o consumidor, para Estados e Municípios, pois devido ao teto constitucional, o Governo Federal não pode aumentar o orçamento da saúde. As mudanças do Imposto de Renda serão bancadas pelo aumento da tributação na saúde, conforme proposta do Deputado Celso Sabino, e irão compor o caixa do Governo Federal.

Essa modificação deve provocar um acréscimo em cadeia dos preços na saúde, uma vez que muitos benefícios fiscais estaduais estão atrelados à isenção federal. O resultado dessa equação tem impactos diretos no Sistema Único de Saúde (SUS), cujo orçamento está atrelado ao teto de gastos, e a décadas já não atualiza os preços de referência dos serviços de saúde pública (Tabela OPME). A inflação no setor diminui a capacidade do poder público de atender a população.

Saúde é um direito essencial. Por isso, é completamente descabido o Governo Federal tributar o setor para bancar a conta da redução do imposto de renda. O segmento, que representa mais de 12 mil empresas, gera aproximadamente 140 mil empregos diretos e indiretos, movimentando 0,6% do PIB nacional, lembra ainda que a redução do IR, proposto na Reforma, não é suficiente para compensar as onerações trazidas pelo fim da isenção dos tributos. O próprio governo será impactado, já que o Estado cobrará mais de si mesmo via SUS. É fundamental lembrar que orçamento público é finito. Preços mais altos significam menos capacidade de atendimento. Vamos, de novo, pagar uma conta que não é nossa.

Atualmente, o Brasil gasta 9% do PIB com a saúde, somando-se os gastos público e privado. Com a mudança na legislação, os custos diretos com impostos devem aumentar em 7% o preço dos dispositivos médicos, em média, considerando apenas o fim das isenções de PIS/COFINS. Na prática, o percentual de aumento – de itens que vão de luvas, EPI’s e até equipamentos complexos como respiradores, que foram muito demandados desde o início da pandemia da Covid-19, poderá ser ainda maior, dado que as isenções estaduais tendem a desaparecer também. Por isso, defendemos que a sociedade brasileira não aceite que a sanha arrecadatória do fisco penalize ainda mais a saúde.