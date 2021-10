Recomendada aos idosos, caminhada pode prevenir doenças do cérebro

Para ele, caminhar “distrai dos problemas e ajuda a pensar melhor”, além de proporcionar melhores noites de sono

Juliana Santos

Todos os dias, o aposentado Francisco Poço costuma caminhar por cerca de meia hora ao redor de seu condomínio. Prestes a completar 94 anos, ele precisou interromper esse hábito durante a pandemia -e sentiu falta. Para ele, caminhar “distrai dos problemas e ajuda a pensar melhor”, além de proporcionar melhores noites de sono, “dar mais apetite” e incentivar uma alimentação melhor. Em suas palavras, quando faz suas caminhadas com frequência, “tem mais ânimo de viver”.

A percepção de Francisco é comprovada pela ciência. Estudos que acompanham pessoas idosas que praticam atividades aeróbias, como a caminhada, com frequência, indicam melhora nas habilidades cognitivas (que incluem o processamento de informações, a memória, o raciocínio e a linguagem).

“Tais efeitos devem-se, provavelmente, a um aumento do fluxo sanguíneo no cérebro, e portanto, do transporte de nutrientes”, explica o neurologista Marcelo Freitas Schmid. Ele também cita evidências do aumento na atividade dos neurotransmissores -que levam sinais de um neurônio a outro- logo após o exercício, além de efeitos a longo prazo sobre as estruturas do cérebro.

O benefício é verificado em pacientes de todas as idades. Em crianças, por exemplo, maior capacidade aeróbia (que é o controle da respiração durante exercícios) é associada a um desempenho melhor em matemática. Mas para os idosos, ele é ainda mais importante. “O processo de envelhecimento implica deterioração de todos os tecidos e órgãos, levando à vulnerabilidade do organismo, a alterações fisiológicas, e doenças”, explica Schmid. “Com o passar dos anos, algumas habilidades cognitivas das pessoas idosas vão se modificando.”

A deterioração no cérebro está ligada a condições comuns nesta fase da vida, como a doença de Alzheimer. Ao adotar hábitos que fazem bem à saúde deste órgão, é possível prevenir ou atrasar a chegada destes problemas.

BENEFÍCIO EMOCIONAL

Mas a depressão e os transtornos de ansiedade também se instalam com frequência em indivíduos mais velhos. A psicóloga Marina Vasconcellos explica por que a caminhada também consegue amenizar estes distúrbios. “A caminhada faz você abrir seus horizontes. Você anda para a frente, para cima, para os lados, conhece o bairro, vê gente andando, famílias, carros”, descreve. “O movimento da cidade faz você sair do seu mundinho fechado, daquela depressão dentro de casa”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O fato de você estar caminhando e fazendo algo por você automaticamente aumenta sua autoestima, você fica mais confiante”, completa a psicóloga. “Reduz a sensação de impotência, porque você precisa enfrentar e também aceitar seus limites.”

A caminhada também é uma ótima oportunidade para chamar amigos e família num passeio e por o papo em dia. O aposentado Osmaldo Majolo, 65, caminha às manhãs por seu bairro na região de Interlagos com sua esposa. Ele já passou por uma cirurgia cardíaca e toma remédios para a pressão, então o exercício é recomendado pelos médicos -mas também o faz simplesmente por gostar.

Embora admita o cansaço, Osmaldo diz sentir a cabeça “aliviada” depois do exercício. Mas ressalta um detalhe importante: enquanto aproveita o caminho, mesmo ao ar livre e num horário com menos movimento nas ruas, ele não dispensa o uso da máscara.

CAMINHA NA TERCEIRA IDADE

Cérebro ativo

Com o avanço da idade, o volume de massa cinzenta em nosso cérebro diminui e neurônios se comunicam com maior dificuldade

Essa perda afeta habilidades de atenção, linguagem, memória, raciocínio, percepção e resolução de problemas

Exercícios físicos ajudam a desacelerar este processo de várias formas:

Estimulam o fluxo de sangue no cérebro, e, assim, o transporte de oxigênio e nutrientes

Aumentam a atividade de neurotransmissores

Reduzem o risco de desordens mentais

A longo prazo, cientistas acreditam que o exercício pode transformar algumas estruturas cerebrais e melhorar nossas habilidades cognitivas

Por que a caminhada?

Baixo impacto: realização mais fácil, e menores chances de lesões

Ar livre: aumenta a interação com o ambiente externo e a exposição ao sol

Social: pode ser feita na companhia de um familiar ou amigo, e também em grandes grupos

Controle: você decide a duração, o ritmo, e a frequência

Autoestima: reduz sensação de impotência, e incentiva a fazer outras coisas por seu próprio bem

Dicas:

Use roupas leves, confortáveis, absorventes de suor e apropriadas para o clima

Calce tênis próprios para corrida e caminhada, com design e amortecimento que previnem lesões e evite sapatos, sandálias ou chinelos

Caso sinta muito cansaço ou dores, procure um profissional de educação física e um médico

Para tornar o exercício mais fácil, convide um amigo ou parente, escolha um lugar agradável, um dia com clima ameno, e tente apreciar tudo o que vê ao seu redor

Exercícios de flexibilidade são ótimos aliados à caminhada, porque reduzem tensões na coluna e nas pernas

Fontes: Páblius Staduto Braga, médico do esporte e reumatologista; Marcelo Freitas Schmid, neurologista do ICNE-SP (Instituto de Ciências Neurológicas de São Paulo) e Marina Vasconcellos, psicóloga pela PUC-SP (Pontifícia Universidade de São Paulo) e terapeuta familiar