WhatsApp, Instagram e Facebook passam por instabilidade

As redes sociais Instagram e Facebook e o aplicativo WhatsApp apresentaram instabilidade nesta segunda-feira (4), por volta de 12h. Usuários reclamam que os apps “caíram”.

No Twitter — que segue intacto, o termo “WhatsApp” já é o mais falado. Como de costume nestes casos, muitos usuários chegaram a pensar que o problema era junto à conexão de internet.

Internautas em todo o mundo estão relatando dificuldade pra acessar os serviços. Os três aplicativos pertencem à empresa Facebook.

A conta oficial do WhatsApp no Twitter se manifestou dizendo que está trabalhando para normalizar os serviços assim que possível. Leia na íntegra:

Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização aqui assim que possível. Obrigado pela sua paciência!