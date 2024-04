Profissionais e estudantes se reúnem no I Workshop de Avaliação Psicopedagógica

Médicos, psicólogos da área da neuropsicologia, profissionais da psicopedagogia e estudantes que atuam ou desejam atuar na área clínica podem participar do I Workshop de Avaliação Psicopedagógica, que será realizado neste sábado, dia 06 de abril, pela manhã, no auditório da Fundação de Empreendimentos Tecnológicos (Finatec), no Campus Universitário Darcy Ribeiro, da UnB, na Avenida L3 Norte, Edifício Asa Norte, em Brasília. O credenciamento será feito no próprio local das 8h15 às 8h30.

O médico psiquiatra Tiago Figueiredo abrirá o Simpósio com a palestra “As Bases do Raciocínio Clínico Psicopedagógico”, que terá início às 8h30 e se encerrará às 9h30. Em seguida, a doutora Camila Leon retomará os trabalhos com o tema “Quais Instrumentos Utilizar na Avaliação?”, com duração de uma hora, das 9h30 às 10h30. O encontro terá intervalo de uma hora (das 10h30 às 11h30) e voltará às atividades com os dois palestrantes juntos, quando abordarão o tema “O Que Deve Constar no Relatório da Avaliação”. O encerramento está previsto para as 12h30.

“Durante o evento, será feito um treino prático e com muita fundamentação teórica sobre a avaliação das dificuldades de aprendizagem, que são tão pertinentes na nossa prática clínica”, adianta o psiquiatra Tiago Figueiredo, ao destacar a importância do encontro, principalmente para os profissionais da área que têm o trabalho voltado para os jovens. “Você que trabalha diretamente ou indiretamente com crianças e adolescentes está convidado para esse dia de imersão de aprendizagem sobre a avaliação das dificuldades de aprendizagem na prática clínica”, conclui.