Pessoas com diabetes têm 1,5 mais chance de ter um derrame, alerta especialista

Brasil é o 6º país em incidência de diabetes no mundo

O dia 14 de novembro é marcado pelo Dia Mundial da Diabetes, uma data de extrema importância na conscientização global sobre a doença. A data tem como objetivo reforçar a necessidade de adotar hábitos saudáveis para prevenir essa doença que afeta mais de 537 milhões de brasileiros entre 20 e 79 anos, representando 10,5% da população mundial nessa faixa etária.

O Brasil destaca-se como o sexto país com maior incidência de diabetes no mundo, e o primeiro na América Latina. Atualmente, o país abriga 15,7 milhões de adultos vivendo com essa condição, e as projeções apontam que até 2045, esse número pode chegar a 23,2 milhões.

Além disso, especialistas alertam que as pessoas com diabetes enfrentam um risco significativamente maior de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), com cerca de 1,5 vezes mais chances do que indivíduos sem a doença. O neurocirurgião Victor Hugo Espíndola enfatiza que a falta de tratamento adequado é um fator de risco crítico para um derrame. Ele explica que “níveis elevados de açúcar no sangue, além de causar danos aos vasos sanguíneos e nervos, contribuem para o acúmulo de gordura nas artérias, conhecido como placas ateroscleróticas, aumentando a probabilidade de um AVC.”

Dados da American Heart Association (AHA) revelam que cerca de 16% dos adultos diabéticos com mais de 65 anos perdem a vida em decorrência de um derrame (AVC). Espíndola adverte que “quando um paciente com diabetes também sofre de obesidade, pressão alta, é fumante e mantém uma dieta não saudável, torna-se uma verdadeira ‘bomba-relógio’ para um AVC.”

A diabetes é uma doença crônica e incurável, mas é possível controlá-la. Embora a genética desempenhe um papel importante, o estilo de vida tem um papel crucial no seu desenvolvimento. Portanto, a prevenção e o tratamento adequado da diabetes são essenciais para evitar complicações graves, como o AVC.

Abaixo, o neurocirurgião lista algumas medidas que podem ser adotadas para a prevenção dessa doença

Alimentar-se de forma mais saudável como alimentos ricos em fibras, vitaminas e sais minerais

Praticar exercícios regularmente

Manter um peso saudável

Boas noites de sono

Evitar álcool e cigarro

Fazer avaliações médicas periodicamente