Gorduras do bem podem preservar a saúde vascular, segundo especialista

Apesar da noção de que as gorduras devem ser evitadas a todo custo na alimentação para uma vida mais saudável, existem as gorduras que são consideradas do bem. Essas gorduras, conhecidas como ácidos graxos insaturados, têm uma série de benefícios para o sistema vascular, ajudando a proteger contra doenças cardiovasculares e melhorando a circulação sanguínea de diversas maneiras.

Presentes em alimentos fontes de ômega-3 como, abacates, nozes, amêndoas, castanhas, azeite de oliva e peixes, as gorduras boas apresentam efeitos positivos no perfil lipídico. De acordo com a Dra. Cristienne Souza, médica cirurgiã vascular da Venous, o aumento do colesterol HDL (colesterol bom) e a redução do colesterol LDL (colesterol ruim) estão entre esses efeitos positivos. “O acúmulo de colesterol LDL nas paredes das artérias pode levar à aterosclerose, um fator de risco significativo para doenças cardíacas”, explica. Além disso, as gorduras boas possuem propriedades anti-inflamatórias. “A inflamação crônica é um dos principais fatores que contribuem para o desenvolvimento de doenças cardíacas, e os ácidos graxos insaturados, como os ômega-3, têm a capacidade de reduzir a inflamação no corpo”, completa Cristienne.

O consumo em excesso de gorduras prejudiciais à saúde, as gorduras trans e saturadas, está associado a um maior risco de doenças cardiovasculares. Para diferenciar uma gordura boa de uma gordura prejudicial, a Dra. Cristienne destaca que é importante prestar atenção a alguns detalhes. “As gorduras boas são líquidas à temperatura ambiente. Por outro lado, as gorduras prejudiciais à saúde são sólidas à temperatura ambiente e são comumente encontradas em fontes de origem animal e alimentos processados, e estão muito presentes em carnes gordurosas, produtos de laticínios integrais, alimentos fritos e muitos produtos industrializados”, alerta a cirurgiã.

A cirurgiã vascular compartilha uma dica valiosa para manter uma alimentação saudável na hora das compras: “Uma maneira eficaz de identificar o conteúdo dessas gorduras em produtos processados é verificar os rótulos dos alimentos. Evite produtos que contenham gorduras trans em seus ingredientes”.

Embora as gorduras insaturadas sejam benéficas para a saúde vascular, é fundamental existir uma moderação no consumo. “Todas as gorduras são ricas em calorias, e o excesso de calorias de qualquer fonte pode levar ao ganho de peso indesejado. O equilíbrio entre diferentes tipos de gordura em uma dieta é importante”, destaca Cristienne. A médica também recomenda uma orientação com um profissional de saúde ou um nutricionista para criar um plano alimentar equilibrado que atenda às necessidades específicas de cada pessoa.