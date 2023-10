Os 5 principais mitos e verdades sobre implantes dentários

Especialista esclarece quais são as principais dúvidas dos pacientes na hora de investir no procedimento

Dados preliminares da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, que está sendo feita pelo Ministério da Saúde, indicam que muitos brasileiros precisam de cuidados em saúde bucal. Em 48,4% dos adultos de 35 a 44 anos, foi identificada a necessidade de realizar ao menos um procedimento odontológico. Por diversos motivos, como idade ou alguma doença, profissionais dentistas podem indicar um implante dentário para um paciente. Mas, no processo, dúvidas podem surgir. Além da garantia de eficácia do tratamento, condições de saúde e idade podem deixar a pessoa insegura.

O implante dentário é o tratamento feito para repor um ou mais dentes naturais que foram perdidos. Segundo o dentista Alessandro Januário, especialista em periodontia e reitor da Faculdade Aria de Odontologia, a indicação vai depender do histórico do paciente. O profissional explica quais são as principais dúvidas em relação ao procedimento e esclarece o que é mito e o que é verdade:

1) Só idosos podem fazer implantes dentários? MITO

“Não, os implantes podem ser feitos a partir dos 18 anos, dependendo do caso, da necessidade e das condições ósseas”.

2) O organismo pode rejeitar o implante? MITO

Não. Os implantes são feitos de titânio e são biocompatíveis com o organismo. Caso o procedimento tenha sido feito corretamente e o paciente tenha respeitado as orientações pós operatórias, a taxa de sucesso é de 98%. O que pode acontecer é surgirem intercorrências relacionadas a cirurgia ou ao processo de cicatrização, dependendo do caso. Por isso, um bom profissional e um acompanhamento são necessários.

3) Como é dente artificial, não precisa higienizar? MITO

“Errado. A higienização é necessária após todas as refeições, normalmente”.

4) Fumantes e diabéticos não podem fazer implante? DEPENDE

“Depende. É necessária uma avaliação do caso. Diabete controlada não impede um tratamento de implantes. Mas os fumantes podem ter uma chance maior de perder o implante, dependendo da situação”.

5) Pacientes que não possuem muito osso podem receber implante? VERDADE

“O fator principal é ter osso para colocar implantes. Caso não tenha, é preciso mesmo avaliar a possibilidade de enxerto ósseo”.

O reitor da Faculdade Aria de Odontologia lembra que o mais importante, em qualquer situação, é ter o acompanhamento de um profissional de qualidade e seguir corretamente as orientações durante o tratamento.