Número de casos de varíola dos macacos sobe para 173 no Brasil

O Brasil registra, até esta sexta-feira (8), 173 casos de varíola dos macacos. São 31 novas notificações, em comparação com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na quinta (7), quando o país contabilizava 142 registros.

De acordo com a pasta, a maioria das notificações está no estado de São Paulo, com 121 registros. Rio de Janeiro aparece com 30 casos; Minas Gerais, 12; Paraná, três; Ceará registra duas notificações; Rio Grande do Sul também tem dois casos registrados; Distrito Federal, um; Rio Grande do Norte, um; e Santa Catarina, um.

“A Pasta, por meio da Sala de Situação e CIEVS Nacional, segue em articulação direta com os estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes”, disse o Ministério, em nota enviada à reportagem.

Tratamento da varíola dos macacos

Não há tratamento específico, mas os quadros clínicos costumam ser leves, sendo necessários o cuidado e a observação das lesões, de acordo com a Opas (Organização Panamericana da Saúde).

O maior risco de agravamento ocorre, em geral, para pessoas imunossuprimidas com HIV/aids, leucemia, linfoma, metástase, transplantados, pessoas com doenças autoimunes, gestantes, lactantes e crianças com menos de 8 anos.

Os primeiros sintomas podem ser febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, linfonodos inchados, calafrios ou cansaço.

De um a três dias após o início dos sintomas, as pessoas desenvolvem lesões de pele, geralmente na boca, pés, peito, rosto e ou regiões genitais.

Para a prevenção, deve-se evitar o contato próximo com a pessoa doente até que todas as feridas tenham cicatrizado, assim como com qualquer material que tenha sido usado pelo infectado.

Também é importante a higienização das mãos, lavando-as com água e sabão ou utilizando álcool gel.