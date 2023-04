Nova vacina reforça proteção em idosos contra a gripe

Imunizante tem quatro vezes mais antígenos com eficácia e segurança comprovadas

A partir deste ano, os maiores de 60 anos contam com um imunizante mais potente para se protegerem contra a gripe. Com nome comercial Efluelda, a vacina contém quatro vezes mais antígenos (substância que produz anticorpos) do que a quadrivalente padrão e está disponível nas unidades de vacinas do Sabin Diagnóstico e Saúde.

“Em comparação com as outras vacinas, a versão com alta concentração de antígenos consegue elevar ainda mais a proteção da população idosa, principalmente contra a variante H3N2, mais comum e grave em pessoas dessa faixa etária”, explica a infectologista e gerente do serviço de imunização do Sabin Diagnóstico e Saúde, Ana Rosa dos Santos.

O novo imunizante ainda é mais eficaz na prevenção da influenza e suas complicações, incluindo hospitalizações por pneumonia e eventos cardiorrespiratórios, em comparação com a dose da vacina padrão.

A Efluelda está licenciada apenas para os idosos. Quem está abaixo desta faixa etária tem disponível a vacina padrão, que pode ser aplicada em pessoas com idade a partir dos seis meses de idade. A infectologista do Sabin reforça que todas as vacinas utilizadas atualmente, sejam quadrivalentes, disponíveis na rede privada, ou trivalente, oferecidas na rede pública, são seguras e eficazes.

“É extremamente importante que todas as pessoas, principalmente dos grupos prioritários, busquem a prevenção com uma dessas vacinas indicadas para sua idade e/ou condição clínica”, completa.



Fazem parte do grupo de risco e, portanto, precisam priorizar a imunização: gestantes, puérperas, adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de cinco anos e indivíduos que apresentam doenças crônicas, especialmente cardiorrespiratórias, obesidade (IMC ≥ 40), diabetes e imunossupressão. “Essas pessoas estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de formas mais graves da doença.

O vírus da gripe pode abrir portas para complicações respiratórias mais graves, a exemplo da pneumonia viral ou bacteriana, entre outros agravamentos”, aponta a médica.

Para a temporada de vacinação de 2023, as vacinas quadrivalentes, incluindo a Efluelda, oferecem proteção contra dois vírus de Influenza A – H1N1/Sydney e H3N2/Darwin – e dois subtipos de Influenza B – Austria/Victoria e Phuket/Yamagata. A versão trivalente segue a mesma composição, com exceção da cepa adicional de B – Phuket/Yamagata.