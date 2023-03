Medicamentos vencidos devem ser descartados de forma correta

Mas, esse procedimento está errado. Por lei os medicamentos precisam ser descartados de forma adequada

Você sabe o que fazer com aqueles remédios vencidos que estão no armário do banheiro esquecidos há tempos? É comum jogar no lixo ou no vaso sanitário, certo?! Mas, esse procedimento está errado. Por lei os medicamentos precisam ser descartados de forma adequada.

Os nossos sistemas de tratamento de água ainda não dão conta de eliminar algumas substâncias e elas acabam atingindo rios e mares, o descarte no lixo simples também não é diferente, já que o chorume dissolve e absorve os produtos químicos que muitas vezes atingem o lençol freático, além colocar em risco a vida de pessoas que manuseiam resíduos nos aterros sanitários.

Por lei toda farmácia precisa fazer o descarte de medicamento, seja aquele vencido ou que não foi retirado pelo cliente. A Quality faz o descarte consciente, tem uma empresa especial de incineração responsável pela destruição do produto, tudo feito sem agredir o meio-ambiente. A iniciativa começou de forma discreta com uma lixeira dentro da farmácia.

A farmacêutica e empresária Flávia Ribeiro decidiu então criar uma campanha de conscientização para os clientes e passou a recolher produtos vencidos ou prestes a vencer. “Pensamos em fazer algo sustentável e fizesse as pessoas se conscientizarem. Criamos um sistema de fidelização e quem entrega seus produtos vencidos ganha pontos, que viram desconto”, explica a da farmácia Quality.

Quando o projeto começou eram coletados dois quilos por mês. Em um ano a média subiu para 30 quilos mensais, o que revela o sucesso da iniciativa. “É importante que o consumidor saiba que se ele não descartar o medicamento de forma correta, esse produto vai voltar pra gente, seja na água, no solo, nos alimentos, etc.”, explica a farmacêutica.