Informação e apoio para uma vida mais saudável, Oncoguia lança festival do autocuidado em Saúde

O evento ocorre no Janeiro Branco, mês da campanha nacional que chama a atenção para a importância dos cuidados com a saúde mental

Com mais de 30 convidados especialistas, entre os dias 17 e 21 de janeiro, o Instituto realiza evento informativo e interativo com palestras, workshops e oficinas temáticas em plataforma on-line exclusiva e totalmente gratuita

Com o olhar voltado para o bem-estar e cuidado da sociedade e em busca de apoiar a população que sofre os impactos da pandemia, iniciada em março de 2020, e com as suas consequências, o Oncoguia promove entre os dias 17 e 21 de janeiro o 1º Festival do Autocuidado em Saúde. O evento ocorre no Janeiro Branco, mês da campanha nacional que chama a atenção para a importância dos cuidados com a saúde mental e que também marca o momento onde novos planos, decisões e metas são definidas para o ano.

Com o tema “Porque ser e se sentir saudável é possível: com ou sem câncer”, o festival que terá transmissão on-line vai abordar temas dentro da tríade de saúde física, mental e espiritual. Haverá palestras sobre a importância de comportamentos preventivos como não fumar, ter peso equilibrado e comer adequadamente, sempre motivando e inspirando com temas voltados para diferentes práticas e formas de se cuidar integralmente. Contará também com temas ligados ao enfrentamento do câncer com qualidade de vida, com uma programação diária e exclusiva, entre 14h e 15h.

“Nunca foi tão prioritário, necessário e possível falar de autocuidado em saúde, mesmo no mundo do câncer. O nosso objetivo é mostrar para as pessoas, de forma simples, leve e prática a importância deste tema, que passa por autoconhecimento, pela adoção de hábitos saudáveis, pelo consumo de informações de qualidade, pela priorização e busca de uma vida com mais qualidade, mesmo que você esteja enfrentando uma doença grave como é o câncer”, explica a fundadora e presidente do Oncoguia, Luciana Holtz. “Este ano, em especial por conta da pandemia, o nosso desejo foi ir além dos pacientes oncológicos, e alcançar a população de um modo geral, que pode sim buscar e ter uma vida mais saudável, com mais tranquilidade, propósito e prazer”, completa.

Saúde mental

Dados da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) apontam que mais de quatro em cada dez brasileiros tiveram problemas de ansiedade durante a pandemia. O estudo publicado na revista britânica The Lancet mostra que houve redução brusca na procura pelos serviços de saúde mental nas Américas justamente no período em que as pessoas mais necessitam de apoio profissional. Entre os pacientes oncológicos, a área mais impactada durante a pandemia foi a emocional, segundo pesquisa realizada pelo próprio Oncoguia.

“Existe muita informação de qualidade, nem sempre acessível e de fácil compreensão, que pode ter um impacto gigante na vida das pessoas, individual e coletivamente, principalmente quando falamos de prevenção e cuidados de doenças como o câncer. Juntamos convidados incríveis e estamos de portas abertas esperando todos aqueles que querem se cuidar e que precisam de ajuda para isso, só venham!”.

Os interessados devem se inscrever gratuitamente no site https://www.festivaldoautocuidado.org.br/.

Programação

Com mais de 30 palestrantes confirmados, a programação inclui nomes, como a Monja Coen, o professor de educação física e colunista da CBN, Marcio Atala, o médico oncologista Rafael Kaliks, o psiquiatra Vicente Carvalho, o pneumologista Ciro Kirchenchtein, a nutróloga Andreia Pereira e a geneticista Adriana Madeira. Além disso, participam do evento psico-oncologistas e profissionais de outras áreas da saúde.

“Vamos cuidar juntos da mente, das emoções, do espírito, da alma e do nosso físico por meio de dicas e orientações práticas em aulas, workshops e oficinas, num ambiente repleto de amorosidade”, reforça Luciana.

Confira abaixo as atividades:

Segunda-feira, 17 de janeiro

8h às 9h: Atividade física e câncer – recomendações para prevenção e controle

13h às 14h: Conversando sobre Autocuidado em saúde

13h às 14h: Prevenção do câncer – qual o meu papel?

14h às 15h: Câncer e qualidade de vida – uma realidade

16h às 17h: Oficina Desmistificando a psicoterapia… não, você não está louco!

17h às 18h30: Pílulas de autocuidado- foco saúde mental

20h às 21h30: Mesa redonda de abertura: Ser saudável é possível, com e sem câncer

Terça-feira, 18 de janeiro

8h às 9h: Como começar a meditar

12h às 13h: Conversando sobre Alimentação equilibrada com ou sem câncer.

13h às 14h: Será que estou obeso? O que isso tem a ver com o câncer e o que posso fazer?

14h às 15h: Cuidando da minha alimentação durante o tratamento do câncer

16h às 17h: Oficina de Arteterapia

17h às 18h30: Pílulas de autocuidado: Como resgatar e cuidar a minha espiritualidade

20h as 21h30 – Mesa redonda Janeiro Branco

Quarta-feira, 19 de janeiro

8h às 9h: Higiene corporal, escovação e automassagem

12h às 13h: Conversando sobre como parar de fumar.

13h às 14h: Como cuidar bem da minha fertilidade?

14h às 15h: Manejo de efeitos colaterais e adesão ao tratamento do câncer com o apoio da tecnologia.

17h às 18h30: Pílulas de autocuidado: foco espiritualidade

Quinta-feira, 20 de janeiro

8h às 9h: Corpo, cabeça e coração, um papo sobre atividade física no cotidiano

12h às 13h: Conversando sobre saúde mental: é Tristeza ou depressão?

13h às 14h: O estresse crônico no corpo e na mente

14h as 15hs: Medicina Integrativa e câncer: orientações e cuidados

16h às 17h: Oficina “Saindo da caixinha – querências e carícias”

17h às 18h30: Pilulas de autocuidado foco burnout e perdas

20h às 21h30: Conversas sobre Felicidade e saúde

Sexta-feira, 21 de janeiro

8hs as 9 hs: a confirmar

9hs as 10 hs: Dizendo adeus ao sedentarismo

12h às 13h: Conversando sobre como chegar saudável aos 100 anos.

13h às 14h: Redes sociais: Convivendo de forma saudável

14h às 15h: De paciente para paciente – informação também é qualidade de vida no tratamento do câncer

16hs – 17hs – Oficina Plantando sementes de esperança

17h às 18h30: Pílulas de autocuidado foco modelos de cuidado

20h às 21h30: Palestra de encerramento Cuide bem do seu hoje com a Monja Coen

Sobre o Oncoguia

O Oncoguia é uma ONG que há 12 anos apoia, informa e defende os direitos dos pacientes com câncer, com o propósito de fortalecer, encorajar e guiar todas as pessoas que convivem com a doença para que passem por esse desafio da melhor forma possível.

O Oncoguia dispõe de um canal de atendimento focado no acolhimento e no esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas relacionados a acesso, qualidade de vida e direitos dos pacientes. Basta ligar gratuitamente para 0800 773 1666.